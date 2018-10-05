Министерство финансов России предложило повысить в 2019 году минимальную розничную цену на крепкий алкоголь.

Министерство финансов России предложило повысить в 2019 году минимальную розничную цену на крепкий алкоголь.Как передает РИА Новости, в ведомстве объясняют данный шаг борьбой с суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией.Минфин предлагает правительству повысить стоимость поллитровой бутылки водки с 205 до 215 рублей, коньяк – с 371 до 388 рублей, бренди – с 293 рублей до 307 рублей.Ведомство также выступило с предложением отменить производителям и импортерам алкогольной продукции в обязательном порядке наносить штрихкоды на акцизные марки.Минимальные розничные цены являются экономическим инструментом борьбы кабинета министров с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. В данное время в РФ такие цены устанавливаются на водку, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки, а также на игристые вина и шампанское.