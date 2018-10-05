Обрушение строительных лесов на Минской улице произошло из-за того, что их задел грузовик. Такую причину называют специалисты Стройнадзора. Тяжелая металлическая конструкция упала утром, в результате пострадали девять человек. Сейчас все они в больнице. Все обстоятельства изучают следователи.

Обрушение строительных лесов на Минской улице произошло из-за того, что их задел грузовик. Такую причину называют специалисты Стройнадзора. Тяжелая металлическая конструкция упала утром, в результате пострадали девять человек. Сейчас все они в больнице. Все обстоятельства изучают следователи.Груды искореженного металла — все, что осталось от строительных лесов на площадке жилого комплекса "Снегири" на Минской улице. Казалось бы крепкая металлическая конструкция сложилась, как карточный домик, за считаные секунды. Под завалами оказались люди.На кадрах — первые минуты после обрушения: рабочие из соседних зданий сразу бросились на помощь. Все произошло примерно в 11 часов. По словам очевидцев, раздался сильный грохот, строительные леса под собственным весом рухнули на землю. Рабочие сразу же вызвали МЧС и скорую.Помощь подоспела через семь минут. Шесть бригад скорой помощи, бригада экстренной медицинской помощи, два вертолета санитарной авиации. Травмы получили девять рабочих. Двое — в крайне тяжелом состоянии. Чтобы не терять драгоценное время, врачи решили эвакуировать их на вертолетах.Пострадавших доставили в столичные стационары, где сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Их жизни уже ничто не угрожает, хотя последствия могли быть куда серьезнее.Стройнадзор быстро установил причину обрушения: грузовик задел одну из опор строительных лесов, началась цепная реакция. Инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет."По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, в рамках проверки будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — рассказала официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по г. Москве Юлия Иванова.До окончания проверки строительные работы на объекте временно приостановили.