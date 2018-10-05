Ровно два года назад, 5 октября 2016 года, на Охотном Ряду состоялось первое заседание Госдумы седьмого созыва. За последние пару лет, отмечают эксперты, нижней палате удалось выйти на высочайшие темпы работы и вместе с тем значительно улучшить качество принимаемых документов, приступить к разбору законодательных завалов, укрепить дисциплину, активизировать международную деятельность. Кроме того, депутаты стали уделять больше времени на общение с избирателями в регионах. Об итогах работы Госдумы за два года – в материале Dni.Ru.

Ровнодва года назад, 5 октября 2016 года, на Охотном Ряду состоялось первоезаседание Госдумы седьмого созыва. За последние пару лет, отмечаютэксперты, нижней палате удалось выйти на высочайшие темпы работы ивместе с тем значительно улучшить качество принимаемых документов,приступить к разбору законодательных завалов, укрепить дисциплину,активизировать международную деятельность. Кроме того, депутаты сталиуделять больше времени на общение с избирателями в регионах. Об итогахработы Госдумы за два года – в материале Dni.Ru.Порядок и эффективностьВысочайшийтемп работы нижней палаты задан ее спикером Вячеславом Володиным,подчеркнул политолог Дмитрий Фетисов. Первый год седьмого созыва былочень активным, отметил эксперт, но второй год показал – потенциал уГосдумы очень большой и ее руководство продолжает искать и реализовыватьновые идеи по дальнейшему развитию палаты.Прежде всего аналитиквыделил работу по совершенствованию думского регламента. "В первуюочередь, это количество заседаний. Поменялось их количество в неделю, их продолжительность", – конкретизировал политолог.Фетисовым согласен глава "Политической экспертной группы" КонстантинКалачев. По его словам, за эти два года значительно повысился уровеньдисциплины в нижней палате. Но это не означает отказа от разных мнений иширокой палитры взглядов, подчеркнул эксперт, приведя в качестве примера парламентскиеслушания по различным актуальным вопросам, которые стали одной изглавных "фишек" в работе седьмого созыва."Характеробсуждения ключевых законопроектов, роль и место оппозиции выросли,здравые предложения оппозиции рассматривается, обсуждаются", – отметилКалачев.Особополитолог выделил обсуждение инициатив по совершенствованию пенсионнойсистемы. По словам главы "Политической экспертной группы", высказатьсямогли все стороны, были учтены замечания общественности, экспертнойгруппы. В свою очередь, политолог Алексей Мухин подчеркнул, что врассмотрении нормативно-правовых актов о пенсионных изменениях Госдумадействовала в тесном контакте с президентом.Неудивительно,что при таком ответственном подходе доверие россиян к Госдумепоследовательно растет. Так, Константин Калачев привел данные недавнегоисследования фонда "Общественное мнение" (ФОМ), который показал, что 63%россиян довольны отечественной нормативно-правовой базой, тогда как в2001 году таких граждан было лишь 28%.Экспертубежден: рост положительного отношения к российским законам связан собщим восприятием Госдумы нашими гражданами. "Парламент перестал бытьбешеным принтером, превратился в профессиональный законотворческийорган", – пояснил Калачев.Качество законопроектовИзменениеподхода к работе привело к значительному улучшению качества принимаемыхзаконопроектов. Детальная и тщательная проработка нормативно-правовыхактов – отличительная черта седьмого созыва Госдумы.Константин Калачевнапомнил, что инициативы всесторонне прорабатываются, в том числеэкспертным сообществом, а при необходимости на Охотном Ряду проводятсяширокие дискуссии с привлечением заинтересованных граждан. В примераналитик привел парламентские слушания по реновации ветхого жилья вМоскве, когда в нижнюю палату пригласили москвичей – жителей хрущевок.Кроме того, отметил эксперт, руководство Госдумы попросило депутатов не вносить заранее непроходныеи откровенное популистские инициативы. "Подобного рода проектами нередко злоупотребляли депутаты предыдущих созывов, когда инициативастановилась рекламной уловкой для вносившего ее парламентария", -цитирует Калачева издание .Политолог посетовал, что нередко документы, внесенные на рассмотрение нижней палаты ради "хайпа", бросали тень на Госдуму. Теперь с подобной порочной практикой покончено.Разбор законодательных заваловНеменее важный фронт работ для седьмой Думы – разбор законодательныхзавалов. Рассмотрение оставшихся от прошлых созывов нормативно-правовыхактов стало одним из приоритетов для законодателей. Всего депутатампредстояло рассмотреть 2020 документов. "Причем оставались там ипроекты, внесенные еще в ходе работы еще второго созыва", – уточнилКалачев.Последвух лет напряженной работы Госдума почти ликвидировала законодательныезавалы. Было принято 279 федеральных законов, из 2020нормативно-правовых актов осталось рассмотреть 55.Генеральныйдиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухинподчеркнул, что избавиться от этого "тяжкого наследия", копившегося с1993 года, до этого не удавалось ни одному созыву нижней палаты."Приэтом не был потерян темп при принятии, обработке и доведении до уматекущих законопроектов, что является признаком профессиональногоздоровья этого института", – подчеркнул эксперт.Работа с избирателямиЗапрошедшие два года Госдума смогла наладить качественную работу сизбирателями в субъектах Федерации, считает глава департаментарегиональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский."Сейчас региональные недели активно используются для реальной работыдепутатов на местах, чаще стали проводиться выездные мероприятия", -отметил эксперт.Повыситьинтенсивность общения с людьми на местах депутатам позволяет и новыйграфик работы нижней палаты. По инициативе Вячеслава Володина в расписаниипарламентариев произошли изменения: количество пленарных заседанийувеличилось с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам, онипроходят с 10:00 до 14:00 без обедов.Благодаря этому депутаты могутуже в середине четверга разъезжаться в регионы для несколькихполноценных дней работы с избирателями.Реализация послания президентаНижняяпалата остается реальной опорой президента Владимира Путина, обеспечиваязаконодательную реализацию послания главы государстваФедеральному собранию. Эксперты отмечают, что послание от 1 декабря 2016года реализовано Госдумой на 85%: 79 нормативно-правовых актов одобренодепутатами, а шесть находятся на рассмотрении. Что касаетсяпрезидентского послания от 1 марта 2018 года, то из 101 пункта принято60 документов, 38 находятся на рассмотрении.целью реализации положений, озвученных главой государства, в нижнейпалате была создана специальная рабочая группа. Как отметил спикерГосдумы Вячеслав Володин, основная законодательная деятельность будетпроведена в течение этого года, но с учетом значимости и глобальности поставленных президентом задач, работа продолжится и в следующем году.Диалог с бизнесомВсемизвестно, что сильный бизнес – одна из главных опор экономики и государства. Учетмнения и интересов предпринимателей необходим при разработке и принятиимногих законодательных инициатив. Седьмая Дума активно работает с бизнес-сообществом, внимательно относится к его мнению, отмечают эксперты."Несколько новых задач и вопросов дляобсуждения с бизнесом и регионами возникает и в связи с приоритетамиразвития, которые президент Путин обозначил в предвыборном послании", -сказал глава Фонда ИСЭПИ, политолог Дмитрий Бадовский.Аналитик пояснил, что это касается стратегии пространственного развитияРоссии, обеспечения темпов роста выше среднемировых, цифровизации,инвестиций и многих других важных аспектов.Мнениепредпринимателей нижняя палата учитывает даже в самых сложных вопросах,отметил Дмитрий Фетисов. В пример он привел рассмотрение законопроекта оконтрсанкцияхв ходе осенней сессии 2018 года. Аналитик подчеркнул, что документ былскорректирован по итогам консультаций с бизнес-сообществом. "Именновзаимодействие с бизнесом и открытый диалог на эту тему тогда позволилобойти все острые углы, сохранив при этом основную идею и концепциюпринимаемых изменений", – сказал эксперт.В свою очередь, политолог Антон Хащенко отметил, что необходимо и дальше настраивать отечественное законодательство, вчасти ликвидации ненужных барьеров для предпринимателей. "Проведениемероприятий руководством Думы по отраслевому и проектному принципампозволяет, как говорят, "сверить часы" в формате "здесь и сейчас",совместно выработав нужные для развития экономики решения", – уверенаналитик.Парламентская дипломатияЭкспертыназывают одним из главных достижений седьмой Госдумы ее успехи навнешнеполитическом поле. Парламентарии периодически встречаются сосвоими зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международныхфорумов и конференций, помогают налаживать связи между странами.АлексейМухин отметил, что повышение интенсивности международной деятельностинижней палаты происходит в непростых условиях санкционного давления состороны западных стран. По его словам, Госдума не растерялась в сложнойситуации и продолжила развивать сотрудничество с иностранными партнерами, причем очень эффективно.высокой оценкой дипломатической деятельности седьмого созыва согласен иДмитрий Фетисов. Он напомнил о международной антинаркотическойконференции, которая прошла на Охотном Ряду в конце прошлого года, омасштабном форуме "Развитие парламентаризма", на который съехалисьзаконодатели из почти ста стран мира."Дума стала полноправнойинтересной площадкой для международных парламентариев для того, чтобывести совместную деятельность", – сказал аналитик.Постоянный контакт с гражданамиГосдумаседьмого созыва в своей работе активно использует современные средствакоммуникации, прежде всего глобальную Сеть. Положительные изменения винформационной политике нижней палаты – еще одно достижение седьмого созыва, уверен Ростислав Туровский.Запуск, отметил эксперт, сделало Госдуму более открытой ипрозрачной. "С этой точки зрения Россия не уступает теперь лучшимобразцам из мировой практики", – сказал аналитик. Кроме того, резковыросла активность законодателей во всех популярных социальных сетях,добавил политолог.Согласенс этим и Константин Калачев. По его словам, следование депутатов врусле потребностей времени положительно воспринимается не толькоэкспертным сообществом, но и избирателями. Как подчеркнул ДмитрийФетисов, большинство постов на своих страницах депутаты пишут сами.Более того, отметил эксперт, законодатели отвечают на комментарии,дискутируют с зашедшими на их страницу пользователями.