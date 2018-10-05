Ровно
два года назад, 5 октября 2016 года, на Охотном Ряду состоялось первое
заседание Госдумы седьмого созыва. За последние пару лет, отмечают
эксперты, нижней палате удалось выйти на высочайшие темпы работы и
вместе с тем значительно улучшить качество принимаемых документов,
приступить к разбору законодательных завалов, укрепить дисциплину,
активизировать международную деятельность. Кроме того, депутаты стали
уделять больше времени на общение с избирателями в регионах. Об итогах
работы Госдумы за два года – в материале Dni.Ru.
Ровно
два года назад, 5 октября 2016 года, на Охотном Ряду состоялось первое
заседание Госдумы седьмого созыва. За последние пару лет, отмечают
эксперты, нижней палате удалось выйти на высочайшие темпы работы и
вместе с тем значительно улучшить качество принимаемых документов,
приступить к разбору законодательных завалов, укрепить дисциплину,
активизировать международную деятельность. Кроме того, депутаты стали
уделять больше времени на общение с избирателями в регионах. Об итогах
работы Госдумы за два года – в материале Dni.Ru.
Порядок и эффективность
Высочайший
темп работы нижней палаты задан ее спикером Вячеславом Володиным,
подчеркнул политолог Дмитрий Фетисов. Первый год седьмого созыва был
очень активным, отметил эксперт, но второй год показал – потенциал у
Госдумы очень большой и ее руководство продолжает искать и реализовывать
новые идеи по дальнейшему развитию палаты.
Прежде всего аналитик
выделил работу по совершенствованию думского регламента. "В первую
очередь, это количество заседаний. Поменялось их количество в неделю, их продолжительность", – конкретизировал политолог.
С
Фетисовым согласен глава "Политической экспертной группы" Константин
Калачев. По его словам, за эти два года значительно повысился уровень
дисциплины в нижней палате. Но это не означает отказа от разных мнений и
широкой палитры взглядов, подчеркнул эксперт, приведя в качестве примера парламентские
слушания по различным актуальным вопросам, которые стали одной из
главных "фишек" в работе седьмого созыва.
"Характер
обсуждения ключевых законопроектов, роль и место оппозиции выросли,
здравые предложения оппозиции рассматривается, обсуждаются", – отметил
Калачев.
Особо
политолог выделил обсуждение инициатив по совершенствованию пенсионной
системы. По словам главы "Политической экспертной группы", высказаться
могли все стороны, были учтены замечания общественности, экспертной
группы. В свою очередь, политолог Алексей Мухин подчеркнул, что в
рассмотрении нормативно-правовых актов о пенсионных изменениях Госдума
действовала в тесном контакте с президентом.
Неудивительно,
что при таком ответственном подходе доверие россиян к Госдуме
последовательно растет. Так, Константин Калачев привел данные недавнего
исследования фонда "Общественное мнение" (ФОМ), который показал, что 63%
россиян довольны отечественной нормативно-правовой базой, тогда как в
2001 году таких граждан было лишь 28%.
Эксперт
убежден: рост положительного отношения к российским законам связан с
общим восприятием Госдумы нашими гражданами. "Парламент перестал быть
бешеным принтером, превратился в профессиональный законотворческий
орган", – пояснил Калачев.
Качество законопроектов
Изменение
подхода к работе привело к значительному улучшению качества принимаемых
законопроектов. Детальная и тщательная проработка нормативно-правовых
актов – отличительная черта седьмого созыва Госдумы.
Константин Калачев
напомнил, что инициативы всесторонне прорабатываются, в том числе
экспертным сообществом, а при необходимости на Охотном Ряду проводятся
широкие дискуссии с привлечением заинтересованных граждан. В пример
аналитик привел парламентские слушания по реновации ветхого жилья в
Москве, когда в нижнюю палату пригласили москвичей – жителей хрущевок.
Кроме того, отметил эксперт, руководство Госдумы попросило депутатов не вносить заранее непроходные
и откровенное популистские инициативы. "Подобного рода проектами нередко злоупотребляли депутаты предыдущих созывов, когда инициатива
становилась рекламной уловкой для вносившего ее парламентария", -
цитирует Калачева издание .
Политолог посетовал, что нередко документы, внесенные на рассмотрение нижней палаты ради "хайпа", бросали тень на Госдуму. Теперь с подобной порочной практикой покончено.
Разбор законодательных завалов
Не
менее важный фронт работ для седьмой Думы – разбор законодательных
завалов. Рассмотрение оставшихся от прошлых созывов нормативно-правовых
актов стало одним из приоритетов для законодателей. Всего депутатам
предстояло рассмотреть 2020 документов. "Причем оставались там и
проекты, внесенные еще в ходе работы еще второго созыва", – уточнил
Калачев.
После
двух лет напряженной работы Госдума почти ликвидировала законодательные
завалы. Было принято 279 федеральных законов, из 2020
нормативно-правовых актов осталось рассмотреть 55.
Генеральный
директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин
подчеркнул, что избавиться от этого "тяжкого наследия", копившегося с
1993 года, до этого не удавалось ни одному созыву нижней палаты.
"При
этом не был потерян темп при принятии, обработке и доведении до ума
текущих законопроектов, что является признаком профессионального
здоровья этого института", – подчеркнул эксперт.
Работа с избирателями
За
прошедшие два года Госдума смогла наладить качественную работу с
избирателями в субъектах Федерации, считает глава департамента
региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский.
"Сейчас региональные недели активно используются для реальной работы
депутатов на местах, чаще стали проводиться выездные мероприятия", -
отметил эксперт.
Повысить
интенсивность общения с людьми на местах депутатам позволяет и новый
график работы нижней палаты. По инициативе Вячеслава Володина в расписании
парламентариев произошли изменения: количество пленарных заседаний
увеличилось с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам, они
проходят с 10:00 до 14:00 без обедов.
Благодаря этому депутаты могут
уже в середине четверга разъезжаться в регионы для нескольких
полноценных дней работы с избирателями.
Реализация послания президента
Нижняя
палата остается реальной опорой президента Владимира Путина, обеспечивая
законодательную реализацию послания главы государства
Федеральному собранию. Эксперты отмечают, что послание от 1 декабря 2016
года реализовано Госдумой на 85%: 79 нормативно-правовых актов одобрено
депутатами, а шесть находятся на рассмотрении. Что касается
президентского послания от 1 марта 2018 года, то из 101 пункта принято
60 документов, 38 находятся на рассмотрении.
С
целью реализации положений, озвученных главой государства, в нижней
палате была создана специальная рабочая группа. Как отметил спикер
Госдумы Вячеслав Володин, основная законодательная деятельность будет
проведена в течение этого года, но с учетом значимости и глобальности поставленных президентом задач, работа продолжится и в следующем году.
Диалог с бизнесом
Всем
известно, что сильный бизнес – одна из главных опор экономики и государства. Учет
мнения и интересов предпринимателей необходим при разработке и принятии
многих законодательных инициатив. Седьмая Дума активно работает с бизнес-сообществом, внимательно относится к его мнению, отмечают эксперты.
"Несколько новых задач и вопросов для
обсуждения с бизнесом и регионами возникает и в связи с приоритетами
развития, которые президент Путин обозначил в предвыборном послании", -
сказал глава Фонда ИСЭПИ, политолог Дмитрий Бадовский.
Аналитик пояснил, что это касается стратегии пространственного развития
России, обеспечения темпов роста выше среднемировых, цифровизации,
инвестиций и многих других важных аспектов.
Мнение
предпринимателей нижняя палата учитывает даже в самых сложных вопросах,
отметил Дмитрий Фетисов. В пример он привел рассмотрение законопроекта о
контрсанкциях
в ходе осенней сессии 2018 года. Аналитик подчеркнул, что документ был
скорректирован по итогам консультаций с бизнес-сообществом. "Именно
взаимодействие с бизнесом и открытый диалог на эту тему тогда позволил
обойти все острые углы, сохранив при этом основную идею и концепцию
принимаемых изменений", – сказал эксперт.
В свою очередь, политолог Антон Хащенко отметил, что необходимо и дальше настраивать отечественное законодательство, в
части ликвидации ненужных барьеров для предпринимателей. "Проведение
мероприятий руководством Думы по отраслевому и проектному принципам
позволяет, как говорят, "сверить часы" в формате "здесь и сейчас",
совместно выработав нужные для развития экономики решения", – уверен
аналитик.
Парламентская дипломатия
Эксперты
называют одним из главных достижений седьмой Госдумы ее успехи на
внешнеполитическом поле. Парламентарии периодически встречаются со
своими зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных
форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами.
Алексей
Мухин отметил, что повышение интенсивности международной деятельности
нижней палаты происходит в непростых условиях санкционного давления со
стороны западных стран. По его словам, Госдума не растерялась в сложной
ситуации и продолжила развивать сотрудничество с иностранными партнерами, причем очень эффективно.
С
высокой оценкой дипломатической деятельности седьмого созыва согласен и
Дмитрий Фетисов. Он напомнил о международной антинаркотической
конференции, которая прошла на Охотном Ряду в конце прошлого года, о
масштабном форуме "Развитие парламентаризма", на который съехались
законодатели из почти ста стран мира.
"Дума стала полноправной
интересной площадкой для международных парламентариев для того, чтобы
вести совместную деятельность", – сказал аналитик.
Постоянный контакт с гражданами
Госдума
седьмого созыва в своей работе активно использует современные средства
коммуникации, прежде всего глобальную Сеть. Положительные изменения в
информационной политике нижней палаты – еще одно достижение седьмого созыва, уверен Ростислав Туровский.
Запуск
, отметил эксперт, сделало Госдуму более открытой и
прозрачной. "С этой точки зрения Россия не уступает теперь лучшим
образцам из мировой практики", – сказал аналитик. Кроме того, резко
выросла активность законодателей во всех популярных социальных сетях,
добавил политолог.
Согласен
с этим и Константин Калачев. По его словам, следование депутатов в
русле потребностей времени положительно воспринимается не только
экспертным сообществом, но и избирателями. Как подчеркнул Дмитрий
Фетисов, большинство постов на своих страницах депутаты пишут сами.
Более того, отметил эксперт, законодатели отвечают на комментарии,
дискутируют с зашедшими на их страницу пользователями.