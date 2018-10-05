Грядет годовщина со дня смерти Дмитрия Марьянова. Как выяснили журналисты, на могиле известного артиста до сих пор нет памятника.

Грядет годовщина со дня смерти Дмитрия Марьянова. Как выяснили журналисты, на могиле известного артиста до сих пор нет памятника.Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года, находясь на лечении в подмосковном центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию. Правоохранительные органы выяснили, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую, после отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие выявило в крови Марьянова сильнодействующие препараты, которые применяются при лечении психических расстройств.В СМИ то и дело муссируется информация, что якобы у Дмитрия Марьянова и его супруги, психолога Ксении Бик были напряженные отношения, будто бы артист даже намеревался подать на развод. Сама вдова не комментирует эти данные. Куда разговорчивее друзья артиста.По их словам, отправив Марьянова в клинику, Бик не позаботилась проверить, что это за место. А еще якобы будучи в реабилитационном центре актер только тем и занимался, что делал Ксении онлайн-переводы на банковскую карточку. Об этом рассказали репортерам люди, находящиеся рядом с Марьяновым в клинике.Ходят упорные слухи, что дочь Ксении Анфиса, которую Дмитрий незадолго до смерти признал, вовсе не родня артисту. "Помню, прихожу как-то к Димке домой, выбегает дочка Бик и орет, как вольготно они бы жили с мамочкой в квартире, если бы не было Марьянова. Добились чего хотели", – цитирует некого друга Дмитрия Марьянова .Многих близких артиста покоробило, что вскоре после его смерти Ксения Бик якобы оформила вид на жительство в России. Напомним, что сама вдова Марьянова из Харькова.В настоящее время Ксения Бик живет в о­бустроенной актером шикарной квартире в престижном районе Москвы.Издание приводит данные, будто вдова на поминки не пригласила друзей Дмитрия Марьянова и до сих пор не установила памятника на его могиле. Этим озаботились его близкие. Так, директор актера и друг его семьи Алевтина Кунгурова сообщила: "Идея памятника принадлежит брату Димы Михаилу. К годовщине памятник вряд ли успеем поставить. Оказывается, есть положение, что его нужно установить либо до 15 октября, либо весной. Мы не торопимся. Главное, чтобы были учтены все нюансы. Миша показал эскиз отцу. Юрий Георгиевич одобрил идею, что самое главное. Это то немногое, что мы можем сделать для Димы..."