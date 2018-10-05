Отраслевые эксперты раскритиковали Россельхознадзор за действия в отношении Петелинки. Участники продовольственного рынка говорят о том, что на основании результатов анализов товара из магазина нельзя составить полную картину положения дел на птицефабрике.

Отраслевыеэксперты раскритиковали Россельхознадзор за действия в отношении "Петелинки". Участникипродовольственного рынка говорят о том, что на основании результатов анализовтовара из магазина нельзя составить полную картину положения дел наптицефабрике.ДепутатГосдумы Геннадий Онищенко заявил, что считает действия Россельхознадзорав ситуации с "Петелинкой" непрофессиональными. Ведомство не должно полагатьсяна результаты проверки в рознице, считает бывший главный санитарный врачРоссии."Останавливатьпредприятие можно только после его комплексной проверки, если там выявленысистемные нарушения, а не после единичной проверки магазина", – сказалОнищенко и добавил, что выявленный Россельхознадзором сальмонеллез в мяснойпродукции мог появиться из-за ее неправильного хранения.Солидаренс Онищенко и президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. "Сальмонелла моглапасть в продукцию на любом этапе – во время транспортировки или в оптовомзвене. Это не зависит от производителя и от этого ни одно предприятие незастраховано", – сказал Мамиконян.Оннапомнил, что избежать попадания сальмонеллы в организм человека поможетдостаточная термическая обработка продукции и соблюдение основных санитарныхнорм.ПрезидентAgrifood Strategies Альберт Давлеев уверен, что ситуация с "Петелинкой" бьет повсем производителям мяса птицы. "Методы отбора проб вызывают сомнения.Специалисты Россельхознадзора берут пробы продукции не с завода, не на выходе сфабрики, а в рознице, за которую производители не отвечают", – сказал Давлеев.Экспертне считает возможным сценарий остановки предприятия. Такое решение может бытьпринято только по факту санитарного состояния самого предприятия, а не повыявлению продукции в рознице, подчеркивает он.Стоитотметить, что сегодня, 4 октября глава Россельхознадзора СергейДанкверт назвалмаловероятным то, что Петелинская птицефабрика будет закрыта по решению суда.свою очередь, депутат Госдумы Алексей Балыбердин заявил, что не понимаетлогику действий Россельхознадзора. "Проверили один магазин, другой,третий. А саму фабрику проверяли? Проводилась ли комплексная проверкапредприятия? Если нет, то это непрофессиональный подход", – сказал народныйизбранник.Крометого, он полагает, что Россельхознадзору необходимо также проверить идругих производителей – все ли у них в порядке.Напомним,на этой неделе ведомство заявило о возможной приостановке входящей вгруппу "Черкизово" Петелинской птицефабрики или наложении напроизводителя штрафа из-за обнаружения в продукции сальмонелл и листерий.При этом некачественная продукция была выявлена не на предприятии, а врознице – в одном в одном из московских магазинов сети"Авоська-Два".