Отраслевые
эксперты раскритиковали Россельхознадзор за действия в отношении Петелинки. Участники
продовольственного рынка говорят о том, что на основании результатов анализов
товара из магазина нельзя составить полную картину положения дел на
птицефабрике.
Отраслевые
эксперты раскритиковали Россельхознадзор за действия в отношении "Петелинки". Участники
продовольственного рынка говорят о том, что на основании результатов анализов
товара из магазина нельзя составить полную картину положения дел на
птицефабрике.
Депутат
Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что считает действия Россельхознадзора
в ситуации с "Петелинкой" непрофессиональными. Ведомство не должно полагаться
на результаты проверки в рознице, считает бывший главный санитарный врач
России.
"Останавливать
предприятие можно только после его комплексной проверки, если там выявлены
системные нарушения, а не после единичной проверки магазина", – сказал
Онищенко и добавил, что выявленный Россельхознадзором сальмонеллез в мясной
продукции мог появиться из-за ее неправильного хранения.
Солидарен
с Онищенко и президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. "Сальмонелла могла
пасть в продукцию на любом этапе – во время транспортировки или в оптовом
звене. Это не зависит от производителя и от этого ни одно предприятие не
застраховано", – сказал Мамиконян.
Он
напомнил, что избежать попадания сальмонеллы в организм человека поможет
достаточная термическая обработка продукции и соблюдение основных санитарных
норм.
Президент
Agrifood Strategies Альберт Давлеев уверен, что ситуация с "Петелинкой" бьет по
всем производителям мяса птицы. "Методы отбора проб вызывают сомнения.
Специалисты Россельхознадзора берут пробы продукции не с завода, не на выходе с
фабрики, а в рознице, за которую производители не отвечают", – сказал Давлеев.
Эксперт
не считает возможным сценарий остановки предприятия. Такое решение может быть
принято только по факту санитарного состояния самого предприятия, а не по
выявлению продукции в рознице, подчеркивает он.
Стоит
отметить, что сегодня, 4 октября глава Россельхознадзора Сергей
Данкверт назвал
маловероятным то, что Петелинская птицефабрика будет закрыта по решению суда.
В
свою очередь, депутат Госдумы Алексей Балыбердин заявил, что не понимает
логику действий Россельхознадзора. "Проверили один магазин, другой,
третий. А саму фабрику проверяли? Проводилась ли комплексная проверка
предприятия? Если нет, то это непрофессиональный подход", – сказал народный
избранник.
Кроме
того, он полагает, что Россельхознадзору необходимо также проверить и
других производителей – все ли у них в порядке.
Напомним,
на этой неделе ведомство заявило о возможной приостановке входящей в
группу "Черкизово" Петелинской птицефабрики или наложении на
производителя штрафа из-за обнаружения в продукции сальмонелл и листерий.
При этом некачественная продукция была выявлена не на предприятии, а в
рознице – в одном в одном из московских магазинов сети
"Авоська-Два".