Единая
Россия направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложения по
разработке системы профессиональной реабилитации или оздоровления для
педагогов. Об этом рассказала координатор партпроекта ЕР Новая
школа, член президиума Генерального совета партии Алена Аршинова.
"Единая
Россия" направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложения по
разработке системы профессиональной реабилитации или оздоровления для
педагогов. Об этом рассказала координатор партпроекта "ЕР" "Новая
школа", член президиума Генерального совета партии Алена Аршинова.
По
ее словам, актуальные проблемы педагогов, включая вопросы заработной
платы, высоких нагрузок, охраны здоровья, прохождения стажировок, во многом обусловлены системной проблемой со статусом
учителя. Аршинова
уверена: его необходимо повышать посредством разработки мер по
поддержке педагогов, их оздоровления и профессиональной реабилитации.
В качестве одной из мер предлагается разработать специальный сертификат на отдых педагогов и членов их семей. Аршинова
привела в пример некоторые категории служащих, которые обеспечены
возможностью санаторно-курортного отдыха и иными мерами, позволяющими
поддерживать благоприятный фон в период исполнения профессиональных
обязанностей.
"Нельзя забывать, что учителя также подвержены
профессиональному выгоранию", – подчеркнула она.
По словам координатора партпроекта "ЕР" "Новая школа", защита педагогов и соблюдение их прав – одна из приоритетных задач "Единой России". Партийцы, подчеркнула Аршинова, реагируют на нарушение прав педагогов по всей стране. "Только за текущий год партпроект
содействовал восстановлению в правах учителей из Амурской, Ростовской,
Тамбовской, Мурманской областей, Краснодарского края, Республики Марий
Эл", – рассказала она.
Напомним, единороссы также выплаты учителям за государственную итоговую аттестацию (ГИА). До этого партийцы проверяли
выплаты за Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По итогам мониторинга
стало известно о наличии ряда проблем с выплатами за ГИА-9 (ОГЭ) и
другие формы итоговой аттестации.
Партийный
проект "Новая школа" направлен на поддержку и развитие системы общего,
среднего, высшего и дополнительного образования. "Единая Россия"
помогает в создании учебных мест за счет строительства школ и оснащении
их современным оборудованием.
Важный
участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно
обеспечение детей до трех лет местами в детских садах. Единороссы держат
на контроле не только повышение доступности дошкольного образования, но
и его качество.