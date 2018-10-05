Единая Россия направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложения по разработке системы профессиональной реабилитации или оздоровления для педагогов. Об этом рассказала координатор партпроекта ЕР Новая школа, член президиума Генерального совета партии Алена Аршинова.

"ЕдинаяРоссия" направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложения поразработке системы профессиональной реабилитации или оздоровления дляпедагогов. Об этом рассказала координатор партпроекта "ЕР" "Новаяшкола", член президиума Генерального совета партии Алена Аршинова.Поее словам, актуальные проблемы педагогов, включая вопросы заработнойплаты, высоких нагрузок, охраны здоровья, прохождения стажировок, во многом обусловлены системной проблемой со статусомучителя. Аршиновауверена: его необходимо повышать посредством разработки мер поподдержке педагогов, их оздоровления и профессиональной реабилитации.В качестве одной из мер предлагается разработать специальный сертификат на отдых педагогов и членов их семей. Аршиновапривела в пример некоторые категории служащих, которые обеспеченывозможностью санаторно-курортного отдыха и иными мерами, позволяющимиподдерживать благоприятный фон в период исполнения профессиональныхобязанностей."Нельзя забывать, что учителя также подверженыпрофессиональному выгоранию", – подчеркнула она.По словам координатора партпроекта "ЕР" "Новая школа", защита педагогов и соблюдение их прав – одна из приоритетных задач "Единой России". Партийцы, подчеркнула Аршинова, реагируют на нарушение прав педагогов по всей стране. "Только за текущий год партпроектсодействовал восстановлению в правах учителей из Амурской, Ростовской,Тамбовской, Мурманской областей, Краснодарского края, Республики МарийЭл", – рассказала она.Напомним, единороссы также выплаты учителям за государственную итоговую аттестацию (ГИА). До этого партийцы проверяливыплаты за Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По итогам мониторингастало известно о наличии ряда проблем с выплатами за ГИА-9 (ОГЭ) идругие формы итоговой аттестации.Партийныйпроект "Новая школа" направлен на поддержку и развитие системы общего,среднего, высшего и дополнительного образования. "Единая Россия"помогает в создании учебных мест за счет строительства школ и оснащенииих современным оборудованием.Важныйучасток работы партийного проекта – дошкольное образование, особеннообеспечение детей до трех лет местами в детских садах. Единороссы держатна контроле не только повышение доступности дошкольного образования, нои его качество.