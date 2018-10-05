По подозрению в хищении
бюджетных средств на сумму более 38 миллионов рублей задержан
управляющий директор Каспийского завода листового стекла Игорь Кремер.
Эксперты связывают случившееся с большой задолженностью предприятия
Внешэкономбанку и ужесточением последним своей политики по отношению к
финансовой дисциплине проблемных активов, в том числе таких, как
Евродон и Аркаим.
По подозрению в хищении
бюджетных средств на сумму более 38 миллионов рублей задержан
управляющий директор Каспийского завода листового стекла Игорь Кремер.
Эксперты связывают случившееся с большой задолженностью предприятия
"Внешэкономбанку" и ужесточением последним своей политики по отношению к
финансовой дисциплине проблемных активов, в том числе таких, как
"Евродон" и "Аркаим".
О задержании Кремера и его заместителя Анвара
Фахрутдинова сообщила пресс-служба МВД Дагестана. По факту хищения уже
заведено уголовное дело. В ближайшее время должен состояться суд, на
котором решится вопрос о взятии фигурантов под стражу.
По мнению
генерального директора Российского агентства правовой и судебной
информации (РАПСИ) Виталия Ушканова, уголовное дело против Кремера
является сигналом должникам Внешэкономбанка.
"ВЭБ тем самым
демонстрирует, что настроен серьезно в отношении противоправной
деятельности менеджеров своих активов и конкурсных управляющих. Кроме
прочего, это еще и сигнал его должникам, и тут в первую очередь приходит
в голову „Евродон“ и „Аркаим“, – что банк не намерен терпеть невозврат
кредитов и растаскивание предприятий по кускам. ВЭБ действует довольно
жестко, но нельзя не признать, что это совершенно справедливое решение",
– приводит слова Ушканова агентство .
Каспийский завод
листового стекла начал свою работу в 2013 году. Дагестан поставляет его
бесцветное стекло почти во все регионы России и даже в страны зарубежья.
Почти 30% от всей произведенной продукции отгружается в Азербайджан,
Грузию, Казахстан, Украину и Турцию.
К 2015 году предприятие накопило
свыше 16 миллиардов кредитной задолженности и начало процедуру
банкротства. Большую часть этой суммы завод был должен Внешэкономбанку.