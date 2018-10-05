По подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 38 миллионов рублей задержан управляющий директор Каспийского завода листового стекла Игорь Кремер. Эксперты связывают случившееся с большой задолженностью предприятия Внешэкономбанку и ужесточением последним своей политики по отношению к финансовой дисциплине проблемных активов, в том числе таких, как Евродон и Аркаим.

По подозрению в хищениибюджетных средств на сумму более 38 миллионов рублей задержануправляющий директор Каспийского завода листового стекла Игорь Кремер.Эксперты связывают случившееся с большой задолженностью предприятия"Внешэкономбанку" и ужесточением последним своей политики по отношению кфинансовой дисциплине проблемных активов, в том числе таких, как"Евродон" и "Аркаим".О задержании Кремера и его заместителя АнвараФахрутдинова сообщила пресс-служба МВД Дагестана. По факту хищения ужезаведено уголовное дело. В ближайшее время должен состояться суд, накотором решится вопрос о взятии фигурантов под стражу.По мнениюгенерального директора Российского агентства правовой и судебнойинформации (РАПСИ) Виталия Ушканова, уголовное дело против Кремераявляется сигналом должникам Внешэкономбанка."ВЭБ тем самымдемонстрирует, что настроен серьезно в отношении противоправнойдеятельности менеджеров своих активов и конкурсных управляющих. Кромепрочего, это еще и сигнал его должникам, и тут в первую очередь приходитв голову „Евродон“ и „Аркаим“, – что банк не намерен терпеть невозвраткредитов и растаскивание предприятий по кускам. ВЭБ действует довольножестко, но нельзя не признать, что это совершенно справедливое решение",– приводит слова Ушканова агентство .Каспийский заводлистового стекла начал свою работу в 2013 году. Дагестан поставляет егобесцветное стекло почти во все регионы России и даже в страны зарубежья.Почти 30% от всей произведенной продукции отгружается в Азербайджан,Грузию, Казахстан, Украину и Турцию.К 2015 году предприятие накопилосвыше 16 миллиардов кредитной задолженности и начало процедурубанкротства. Большую часть этой суммы завод был должен Внешэкономбанку.