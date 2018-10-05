Основные подготовительные работы к сезонному максимуму нагрузок в осенне-зимний период в ФСК ЕЭС закончены. Подтверждением полной готовности энергосетей к предстоящим нагрузкам станет получение паспорта готовности после проверки межведомственной комиссии.

Основные подготовительные работы к сезонному максимуму нагрузок в осенне-зимний период в ФСК ЕЭС закончены. Подтверждением полной готовности энергосетей к предстоящим нагрузкам станет получение паспорта готовности после проверки межведомственной комиссии с участием Минэнерго России, МЧС, Ростехнадзора, системного оператора ЕЭС, техинспекции ЕЭС и "Россети".На Российской энергетической неделе в Москве под руководством министра энергетики Александра Новака пошло Всероссийском совещании "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов". В нем участвовал председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров.Аварийность на объектах компании по предварительным итогам года снизилась на 17%, отметил Муров. При этом лучшие показатели по снижению аварийности достигнуты ФСК ЕЭС в Сибири и на Дальнем Востоке – на 29 и 32 процента соответственно.При подготовке к зиме на энергетических объектах компании закончены все основные подготовительные работы: текущий ремонт, расчистка и расширение просек на линиях электропередачи, диагностика и замена силового и коммутационного оборудования на подстанциях. При этом финансирование ремонтной кампании было в 2018 году на ФСК ЕЭС увеличено на 14 процентов – до 13 миллиардов рублей, подчеркнул глава компании Андрей Муров.Аварийный резерв перед зимой укомплектован полностью. К работе в случае аварий подготовлены 577 резервных источников энергоснабжения общей мощность. 12 мегаватта. Для устранения аварийных ситуаций в постоянной готовности находятся более 10,5 тысячи специалистов, которые могут задействовать 6 тысяч единиц спецтехники.Вместе с региональными властями и подразделениями МЧС они провели больше 600 тренировок. Учения будут продолжаться в течение трех месяцев во всех восьми филиалах ФСК ЕЭС.Во время тренировок планируется почти на 10 тысяч гектаров расширить трассы линий электропередач, связанных с межрегиональным транзитом и надежным энергоснабжением территорий, а также ЛЭП, работа которых связана с передачей энергии от Березовской, Костромской, Назаровской и Приморской ГРЭС, Богучанской и Красноярской ГЭС, а также Артемовской ТЭЦ.