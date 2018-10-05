Главарь террористический группировки Исламское государство (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади опоздал на встречу полевых командиров и не попал под обстрел иранской армии. При этом погиб его заместитель.

Главарь террористический группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади не попал под ракетный обстрел армии Ирана, так как опоздал на встречу полевых командиров.1 октября Корпус стражей исламской революции (это элитные части Вооруженных сил Ирана) выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Евфрат. По данным иранский властей, там собрались организаторы теракта на параде в Ахвазе.Аль-Багдади тоже должен был присутствовать на встрече, но опоздал и не попал под обстрел, сообщает новостной портал "Аль-Масдар". В результате спецоперации был уничтожен возможный преемник аль-Багдади.Вместе с тем местонахождение самого главаря ИГ до сих пор неизвестно. Последний раз он появлялся на публике летом 2014 года, передает ТАСС. Аль-Багдади не пользуется мобильниками и не останавливается нигде дольше, чем на 72 часа. По некоторой информации, у него рак легких, по другой версии – он парализован из-за тяжелого ранения.22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз террористы открыли огонь. Они стреляли из-за трибун. В результате погибли 29 человек. Иранский президент Хасан Рухани заявил, что за атакой стоят США и "одна из стран Персидского залива".