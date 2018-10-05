В связи с техническими работами по обновлению оборудования и программного обеспечения Госавтоинспекции г. Москвы прием граждан в УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве осуществляется в упрощенном порядке...

В связи с техническими работами по обновлению оборудования и программного обеспечения Госавтоинспекции г. Москвы прием граждан в УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (ул. Садовая-Самотёчная, д. 1, г. Москва) осуществляется в упрощенном порядке.В настоящее время возможна только подача обращений и получение консультаций, без предоставления материалов с камер автоматической фото-видеофиксации.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81