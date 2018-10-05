Дополнительным приемным днем является понедельник.

В целях улучшения качества и условий предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств, приему квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений в графики работы регистрационно-экзаменационных подразделений, расположенных в нескольких районах области, были внесены изменения.В настоящее время в городе Владимире, Ковровском, Александровском Собинском и Гусь-Хрустальном районах прием граждан осуществляется шесть дней в неделю. Дополнительным является понедельник.Спланировать время и день недели (с учетом графика приема) для обращения в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции области для получения соответствующей государственной услуги Вы можете, приняв во внимание результаты мониторинга.