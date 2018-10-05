Продолжается 17 этап Формулы 1 Гран-при Японии. Состоялась вторая практика. Снова лучший результат показал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Продолжается 17 этап Формулы 1 Гран-при Японии. Состоялась вторая практика. Снова лучший результат показал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.На этот раз Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1 минуту 28,217 секунды. Второй результат также у гонщика Mercedes Валтери Боттаса. Третьим стал немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari.Российский гонщик Williams Сергей Сироткин на этот раз оказался 18. В предыдущей практике Сергей занял 14 место.