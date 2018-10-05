Автобус ЛиАЗ, столкнувшийся с маршруткой под Тверью, ехал без пассажиров, в нем находился только водитель. Все погибшие в аварии ехали в маршрутке. Жертвами ДТП стали 13 человек. Это 12 пассажиров и водитель, пострадавших - четверо. Их уже доставили в больницу.

Автобус ЛиАЗ, столкнувшийся с маршруткой под Тверью, ехал без пассажиров, в нем находился только водитель. Все погибшие в аварии ехали в маршрутке. Жертвами ДТП стали 13 человек. Это 12 пассажиров и водитель, пострадавших — четверо. Их уже доставили в больницу. Среди них и водитель автобуса, который находится в тяжелом состоянии.Как рассказали медики, у всех состояние тяжелое. Маршрутное такси Ford Transit и рейсовый автобус ЛиАЗ столкнулись рано утром на трассе Тверь — Старица недалеко от села Некрасово, сообщает телеканал "Россия 24".По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель маршрутки — он выехал на встречную полосу. Сейчас на месте работают экстренные службы.Родственникам погибших и пострадавшим в этой аварии будет выплачена материальная помощь, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя."Я распорядился до конца дня разработать меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших, — заявил Руденя. — Из резервного фонда губернатора людям будет оказана помощь".Он добавил, что все ехавшие в транспортных средствах – жители Тверской области. Личности погибших устанавливаются и уточняются. К этому привлечены эксперты и следователи.Тверской губернатор подчеркнул, что компания, которая владеет маршруткой, осуществляла незаконные пассажирские перевозки под видом заказных.Столкновение автобуса и маршрутного такси произошло 5 октября в Калининском районе Тверской области около 7 часов 48 минут по московскому времени. Для оказания помощи пострадавшим был задействован санитарный вертолет МЧС МИ-8 из Жуковского. МЧС в связи с аварией открыло горячую линию — 8(4822)39-99-99.