Вратарь Порту Икер Касильяс изъявил желание вернуться в сборную Испании. При этом 37-летний голкипер согласен на роль запасного вратаря.

Вратарь "Порту" Икер Касильяс изъявил желание вернуться в сборную Испании. При этом 37-летний голкипер согласен на роль запасного вратаря.Икер Касильяс, покинувший сборную Испании в 2016 году, обратился к новому тренеру Луиса Энрике и предложил свои услуги. Как сообщает "Спорт-Экспресс", Луис Энрике заявил, что следит за выступлениями Икера и рассматривает его, как одного из кандидатов. При этом основным вратарем остается Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед". На ближайшие матчи в сборную помимо Де Хеа вызваны Кепа Аррисабалага ("Челси") и Пау Лопес ("Бетис").Икер Касильяс провел 167 матчей в сборной Испании. В ее составе Икер становился чемпионом мира в 2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы – в 2008 и 2012.