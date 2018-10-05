В концертном зале Cition Hall состоялась презентация нового сезона телеканала СТС, гостями которой стали лица канала и приглашенные звезды. Корреспондент Dni.Ru встретился там с актрисой Ириной Розановой – звездой фильмов Фурцева, Челночницы, Анкор, еще анкор. И узнал у нее много интересного.

В концертном зале Cition Hall состоялась презентация нового сезона телеканала СТС, гостями которой стали лица канала и приглашенные звезды. Корреспондент Dni.Ru встретился там с актрисой Ириной Розановой – звездой фильмов "Фурцева", "Челночницы", "Анкор, еще анкор". И узнал у нее много интересного.Розанова призналась, что ведет совсем не звездный образ жизни – спокойно ходит по улицам, по магазинам. "Я так умело научилась сливаться с толпой, что меня практически не узнают, – призналась актриса. – А если вдруг подходят, то выдают: "Вы так похожи на актрису!" Я отвечаю: "Мне всегда так говорят". Чаще всего меня узнают по голосу – тут уж никуда не деться".При этом в метро Ирина не спускается ни при каких обстоятельствах. "Не потому, что я капризная, нет, – пояснила звезда. – Просто я его с детства ненавижу. Я же человек провинциальный (родилась в Пензе – Прим. ред.) и боюсь толпы. Вот летать не боюсь, на машине ездить не боюсь, а под землей чувствую себя дискомфортно. Даже в студенческие годы годы, когда был последний рубль на еду, все равно предпочитала ехать на такси".Минувшим летом Розановой не удалось покинуть Москву – она много работала, поскольку шел проект за проектом. Поэтому вырваться на море планирует лишь на Новый год."Ирина Юрьевна, а вы никогда не думали об эмиграции, о том, чтобы уехать из России на ПМЖ в Европу, Америку?", – просил актрису корреспондент Dni.Ru. "Что вы, – замахала руками Розанова, – я везде – счастливая туристка, жадная до впечатлений, хватающая новые ощущения, "ворующая" что-то интересное и привозящая сюда. Например, европейский стиль вождения – я всегда всех пропускаю. Нет, не уеду навсегда никогда! Здесь мой дом, мой народ, могилы моих родителей. И вообще, я тутошная и здешняя до кончиков волос. А за границей мне станет очень грустно, если я вдруг там останусь. Я лучше в России – у нас хорошо! Да и климат меня устраивает".