Бывшая солистка группы Блестящие, а ныне ведущая Дома-2, с 2004 года в разводе. Ее 17-летний сын Артем и хотел бы, чтобы мама снова нашла себе кавалера, да где ж его взять!
Бывшая солистка группы "Блестящие", а ныне ведущая "Дома-2", с 2004 года в разводе. Ее 17-летний сын Артем и хотел бы, чтобы мама снова нашла себе кавалера, да где ж его взять!
"Я, безусловно, считаюсь с мнением сына, потому
что мы уважаем друг друга, – призналась Орлова. – Советуюсь с ним даже по поводу личной
жизни, ухажеров. Он может сказать что-то по-мужски. Например,
когда собираюсь на мероприятие, он,
бывает, говорит: "Мам, сними, пожалуйста, свои украшения, иначе к тебе
никто не подойдет". Ему кажется,
что чем круче я выгляжу, тем меньше
мужчин будет иметь смелость со мной
познакомиться".
Отчасти певица согласна с отпрыском. "Мне не нужны пугливые – мне нужны крепкие ребята, – улыбается она. – Еще должна быть химия, желание узнать человека поближе. Я не могу влюбиться
в человека, которому не доверяю.
Для меня не существует секса ради
секса. У меня не бывает "вдруг захотелось", не могу лечь с человеком
в постель только потому, что у меня давно не было мужчины".
А кавалеры все-таки оказывают Оле внимание! "Смельчаки подходят напрямую, находят повод заговорить в ресторанах или на светских мероприятиях, – рассказала ведущая "Дома-2". – Мне
интересно, когда знакомятся оригинально. Однажды человек кинул мне
в сумку свой телефон, а потом он зазвонил, и услышала на том конце
провода: "Вы знаете, я забыл у вас в сумке свой телефон, давайте встретимся".
Но Орлова часто таких находчивых посылает. Мол, чтобы сын видел: "мама – крепкий орешек и не ведется на бутылку шампанского, присланную с соседнего
столика". "Артем понимает, что за женщиной нужно ухаживать, добиваться
ее, дарить цветы, удивлять. Сын осознает: бесплатный сыр – только в мышеловке. И вопрос не в деньгах: чтобы
получить женщину своей мечты,
нужно очень хорошо потрудиться", – цитирует Орлову журнал "