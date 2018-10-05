Бывшая солистка группы Блестящие, а ныне ведущая Дома-2, с 2004 года в разводе. Ее 17-летний сын Артем и хотел бы, чтобы мама снова нашла себе кавалера, да где ж его взять!

Бывшая солистка группы "Блестящие", а ныне ведущая "Дома-2", с 2004 года в разводе. Ее 17-летний сын Артем и хотел бы, чтобы мама снова нашла себе кавалера, да где ж его взять!"Я, безусловно, считаюсь с мнением сына, потомучто мы уважаем друг друга, – призналась Орлова. – Советуюсь с ним даже по поводу личнойжизни, ухажеров. Он может сказать что-то по-мужски. Например,когда собираюсь на мероприятие, он,бывает, говорит: "Мам, сними, пожалуйста, свои украшения, иначе к тебеникто не подойдет". Ему кажется,что чем круче я выгляжу, тем меньшемужчин будет иметь смелость со мнойпознакомиться".Отчасти певица согласна с отпрыском. "Мне не нужны пугливые – мне нужны крепкие ребята, – улыбается она. – Еще должна быть химия, желание узнать человека поближе. Я не могу влюбитьсяв человека, которому не доверяю.Для меня не существует секса радисекса. У меня не бывает "вдруг захотелось", не могу лечь с человекомв постель только потому, что у меня давно не было мужчины".А кавалеры все-таки оказывают Оле внимание! "Смельчаки подходят напрямую, находят повод заговорить в ресторанах или на светских мероприятиях, – рассказала ведущая "Дома-2". – Мнеинтересно, когда знакомятся оригинально. Однажды человек кинул мнев сумку свой телефон, а потом он зазвонил, и услышала на том концепровода: "Вы знаете, я забыл у вас в сумке свой телефон, давайте встретимся".Но Орлова часто таких находчивых посылает. Мол, чтобы сын видел: "мама – крепкий орешек и не ведется на бутылку шампанского, присланную с соседнегостолика". "Артем понимает, что за женщиной нужно ухаживать, добиватьсяее, дарить цветы, удивлять. Сын осознает: бесплатный сыр – только в мышеловке. И вопрос не в деньгах: чтобыполучить женщину своей мечты,нужно очень хорошо потрудиться", – цитирует Орлову журнал "