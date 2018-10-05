Правительство РФ поддержало законопроект о налогообложении самозанятых. При это министры предложили конкретизировать ситуацию, когда налогоплательщик живет в одном регионе, а ведет профессиональную деятельность в другом.

Правительство России поддержало депутатский поддержало законопроект о налогообложении самозанятых.В пресс-службе кабмина отметили, что целью законопроекта является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. При этом правительство предложило конкретизировать, в бюджет какого субъекта РФ будут перечисляться налоги, если человек живет в одном регионе, а ведет свою деятельность в другом.Самозанятый – это россиянин, который не имеет работодателя и осуществляет продажу услуг либо товаров, которые он сам произвел, без посредников. Для таких граждан существует ограничение по обороту: около 200 тысяч рублей в месяц или до 2,4 миллиона рублей в год. Свыше этого порога — это уже индивидуальный предприниматель.Пакет законопроектов о налогообложении самозанятых в Думу внесли зампред Совета Федерации Евгений Бушмин, сенатор Мухарабий Ульбашев, а также ряд депутатов Госдумы во главе с руководителем комитета по бюджету Андреем Макаровым. Эксперимент планируется провести в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года, сообщает "Интерфакс".Ставка налога для тех самозанятых, кто продает товары или услуги физическим лицам, составит 4% от выручки, компаниям — 6%. При этом граждан, перешедших на экспериментальный режим налогообложения, освободят от уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не будут платить НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.Общие затраты бюджета на реализацию законопроекта оцениваются в размере 2,26 миллиарда рублей.