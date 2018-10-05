Молодая исполнительница Настя Кудри (настоящее имя Анастасия Кудряшкина) лишилась двух пальцев на правой руке. Однако артистка не теряет присутствия духа и даже подшучивает над своим незавидным положением.

Молодая исполнительница Настя Кудри (настоящее имя Анастасия Кудряшкина) лишилась двух пальцев на правой руке. Однако артистка не теряет присутствия духа и даже подшучивает над своим незавидным положением.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Настя Кудри регулярно делится свежими фотографиями и видео. Судя по публикациям, певица ведет активный образ жизни, записывает песни, выступает, принимает участие в различных фотосъемках.Настя предпочитает не демонстрировать отрезанные пальцы на правой руке, однако и не скрывает своего увечья. К примеру, несколько дней назад Кудри опубликовала фотографию, на которой крупным планом засняла свою покалеченную конечность, где на остатки безымянного пальца и мизинца надела ярко-оранжевые напальчники. "Стильно?" – подписала публикацию Кудри, обращаясь к подписчикам.Поклонники неоднозначно отреагировали на фото. Некоторые подписчики откровенно поиздевались над ней, отметив ее происхождение, другие поддержали. "Это маленькая изюминка шикарной девушки как ты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Супеееееер", "Я думал они снова вырастают)", "Че олигархам пальцы не пришивают чтоли?)", "Вы всегда будете красивы, не смотря ни на что", "Бедная девушка..." – прокомментировали фото пользователи Сети.Напомним, в конце лета Настя Кудри попала в автомобильную аварию в Ницце.Певица двигалась по серпантину, когда навстречу выехал автомобиль. Девушка испугалась столкновения и выкрутила руль вправо. Машина полетела со скалы вниз, преодолев 18-метровую высоту. К счастью, артистка осталась жива, однако потеряла пальцы.Дочь олигарха Игоря Кудряшкина Анастасия начала карьеру певицы в 15 лет. На ее счету десятки песен, несколько клипов и дуэт с Ольгой Бузовой, за который, говорят, она заплатила несколько миллионов рублей.