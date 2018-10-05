Житель канадской провинции Нью-Брансуик долго уговаривал себя прийти на помощь скунсу, потерявшемуся в пространстве из-за застрявшего у него на морде пластикового стакана. В конце концов он убедил себя в том, что может пожертвовать рабочей одеждой ради спасения животного, которое способно не только пометить, но и на время ослепить подошедшего слишком близко человека.

Житель канадской провинции Нью-Брансуик долго уговаривал себя прийти на помощь скунсу, потерявшемуся в пространстве из-за застрявшего у него на морде пластикового стакана. В конце концов он убедил себя в том, что может пожертвовать рабочей одеждой ради спасения животного, которое способно не только пометить, но и на время ослепить подошедшего слишком близко человека. Геройский поступок попал на видео.Описанные события произошли утром в четверг, 4 октября, в приморском Кэмпбелтоне."Все могло бы закончиться намного хуже", — признался Митч Исаак, но к моменту осмысления произошедшего скунс уже был свободен.Коллега Митча с усмешкой рассказал, что тем первоначально овладела безумная идея поймать и вывезти животное из города, но, немного поразмыслив, он решил остановиться на базовом варианте — просто снять стаканчик из "Макдональдса" с головы скунса. Исполнить задуманное оказалось не так просто, поскольку ослепленное животное ходило кругами, а сам спаситель опасался быть помеченным.На борьбу с собственными страхами у молодого человека ушло около двух минут, после чего он забежал перед скунсом и плавно снял с его головы пластиковое "забрало". Прозревшее млекопитающее встало в боевую стойку, однако наш герой не стал дожидаться прицельной стрельбы и со смехом бросился к снимавшему видео приятелю.