В минувший четверг у клиента банка в Екатеринбурге отняли пять миллионов рублей: мужчина принес сумку с деньгами в финансовое учреждение, где в него выстрелили, отняли материальные средства и скрылись на автомобиле. Бегство преступников попало на видео.

В минувший четверг, 4 октября, у клиента банка "Нейва" отняли пять миллионов рублей: мужчина принес сумку с деньгами в финансовое учреждение и был ограблен.Преступление произошло перед входом в банк. Налетчики в масках, угрожая оружием, оттеснили в сторону друзей потерпевшего, выстрелили из травматического пистолета мужчине в ногу и голову, а затем вырвали из его рук сумку с деньгами. Ограбление заняло считанные секунды.В то время, как раненный мужчина заползал в помещение банка, налетчики погрузились в автомобиль ВАЗ черного цвета с затертыми номерами и скрылись. Позже их машина попала на видео, снятое камерами наблюдения.По сообщениям очевидцев, пострадавший является уроженцем Киргизии, который торгует на местном вещевом рынке. В банк, вероятно, он принес свою выручку.Вскоре после ограбления приехали полицейские и врачи. Пострадавший был госпитализирован, а сотрудники органов правопорядка оцепили территорию и приняли все меры к поимке преступников. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по поиску налетчиков, к работе подключены кинологи с собаками.