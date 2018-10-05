Телеведущая Ксения Собчак прекрасно провела вечер в компании подруг. Вместе с приятельницами звезда записала короткое видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у поклонников.

Телеведущая Ксения Собчак прекрасно провела вечер в компании подруг. Вместе с приятельницами звезда записала короткое видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у поклонников.Продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram небольшую запись, на которой она запечатлена вместе Полиной Гагариной, Еленой Перминовой и Ксенией Собчак. "Дорогие друзья, мы ведем трансляцию, трое в лодке, не считая собаки. Собака – это я, конечно же, а вот и три красавицы", – говорит Ксения на камеру, а за кадром, какой-то мужчина кричит: “Ну, это не считая лошади!”Безобидная с первого взгляда публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие отметили, что по отношению к Ксении Яна поступила дурно, выложив запись на всеобщее обозрение. По мнению поклонников Собчак, хорошие подруги так не поступают – это предательство.“А яне " лошадь" можно было и вырезать”, “Яна, ты стебешься над Собчак? Зачем выкладывать в сеть видео с оскорблением Собчак?”, “Так низко. мало того , что Ксюша само над собой стебется, а вы при этом молчите и поддакиваете, так еще и мужик оскорбляет ее.зачем это показывать? Чтобы унизить Собчак?”, “Потому что дружба там с волчьим оскалом. Дай им волю, они бы эту Ксюшу копытами забили, как и она их, впрочем”, – рассуждали инетернет-обыватели.Также фолловеры отчитали неизвестного мужчину за кадром. Кто-то справедливо отметил, что Ксения, самоиронично называя себя собакой, просто дурачится, а его выкрик выглядит как оскорбление.“Просто какой-то урод, к Ксении можно по разному относиться, но так оскорблять даже в шутку – это не по мужски!”, “Дебил за кадром, гадости не стоит говорить”, “Что за придурок там комментатор”, “Зачем вы выставили это видео?? Специально обидеть Собчак??? "Мужчина" за кадром аморальный ур**од!!! Как не стыдно? Быдло!!! Ужас!!! Я лично Ксению уважаю. Хотя б за то , что она говорит всегда в лицо! Нравится тебе / не нравится, она говорит правду в мат*ку. Это лучше, чем за спиной. А вам Яна, не стоило это публиковать! О вас тоже не в лучшем свете говорят”, – писали фанаты телеведущей.