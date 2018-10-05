Телеведущая
рассказала, что подвергалась в школе нападкам. Больше всего ее недолюбливал
учитель физики.
Телеведущая
рассказала, что подвергалась в школе нападкам. Больше всего ее недолюбливал
учитель физики.
Звезда призналась, почему не хотела бы вернуться
за парту. Будущая знаменитость окончила обычную школу в
Норильске. Училась хорошо, подтверждение тому – серебряная медаль.
До золотой
дотянуть помешала единственная четверка по черчению. Однако больше всего Дане
доставалось от педагога по физике Александра Ивановича. Борисова до сих пор не
может понять, почему преподаватель к ней сурово относился.
"Он
цеплялся постоянно. То жест не такой показала, то формулу не ту назвала... Когда
слышала свою фамилию, знала: физик приготовил мне очередной неприятный сюрприз",
– цитирует звезду экрана Часто учитель ставил Дану на целый урок в
угол.
Место
публичных издевательств ученики даже прозвали, по словам Борисовой, "косяком
позора". Одним словом, натерпелась будущая знаменитость за школьные годы
немало. "Упираешься носом в стену, на тебя смотрит целый класс, а некоторые
умудряются еще и смеяться", – поделилась ведущая.
Примечательно,
что упорная девочка все-таки отстояла пятерку по физике. Она смогла доказать
учителю, что достойна этой оценки. А вот поздравит ли звезда своих
преподавателей с Днем учителя, который отмечается 5 октября, остается только
гадать.