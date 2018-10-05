Телеведущая рассказала, что подвергалась в школе нападкам. Больше всего ее недолюбливал учитель физики.

Телеведущаярассказала, что подвергалась в школе нападкам. Больше всего ее недолюбливалучитель физики.Звезда призналась, почему не хотела бы вернутьсяза парту. Будущая знаменитость окончила обычную школу вНорильске. Училась хорошо, подтверждение тому – серебряная медаль.До золотойдотянуть помешала единственная четверка по черчению. Однако больше всего Данедоставалось от педагога по физике Александра Ивановича. Борисова до сих пор неможет понять, почему преподаватель к ней сурово относился."Онцеплялся постоянно. То жест не такой показала, то формулу не ту назвала... Когдаслышала свою фамилию, знала: физик приготовил мне очередной неприятный сюрприз",– цитирует звезду экрана Часто учитель ставил Дану на целый урок вугол.Местопубличных издевательств ученики даже прозвали, по словам Борисовой, "косякомпозора". Одним словом, натерпелась будущая знаменитость за школьные годынемало. "Упираешься носом в стену, на тебя смотрит целый класс, а некоторыеумудряются еще и смеяться", – поделилась ведущая.Примечательно,что упорная девочка все-таки отстояла пятерку по физике. Она смогла доказатьучителю, что достойна этой оценки. А вот поздравит ли звезда своихпреподавателей с Днем учителя, который отмечается 5 октября, остается толькогадать.