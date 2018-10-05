Истребитель МиГ-29 упал в Подмосковье во время учебно-тренировочного полета. Одному из пилотов после катапультирования понадобилась медицинская помощь, он сейчас в больнице. Одновременно в институте имени Громова, которому принадлежал самолет, озвучили предполагаемую причину катастрофы: у истребителя мог загореться двигатель. Есть версия, что полету помешала крупная птица.

Истребитель МиГ-29 упал в Подмосковье во время учебно-тренировочного полета. Одному из пилотов после катапультирования понадобилась медицинская помощь, он сейчас в больнице. Одновременно в институте имени Громова, которому принадлежал самолет, озвучили предполагаемую причину катастрофы: у истребителя мог загореться двигатель. Есть версия, что полету помешала крупная птица.На месте крушения МиГ-29 продолжает работать следственно-оперативная группа, спасатели и представители Объединенной авиастроительной корпорации. Сейчас самое главное — выяснить причины, по которым разбился истребитель четвертого поколения.Это первые кадры с места крушения, сделанные очевидцем: на опушке леса — пылающие обломки фюзеляжа, фрагменты хвостового оперения, двигатели самолета. Жители соседней деревне Дмитровцы своими глазами видели момент падения МиГа.МиГ-29 учебно-боевой модификации, принадлежавший летно-испытательному институту имени Громова, поднялся в воздух утром с аэродрома Жуковский. За штурвалами, по некоторым данным, находились Герой России, начальник Школы летчиков-испытателей Александр Крутов и Михаил Кондратенко. Сколько продолжался полет, неизвестно, но в какой-то момент у самолета загорелся двигатель."Сегодня в ходе учебно-тренировочного полета в Московской области недалеко от города Егорьевска потерпел аварию самолет МиГ-29УБ, принадлежащий НИИ Громова. Самолет пилотировали два летчика. Они направили машину в безлюдное место, после чего успешно катапультировались. Летчики живы. Жертв и разрушений на земле нет. Для установления причин аварии создается комиссия", — сообщил директор департамента корпоративных коммуникаций ОАК Станислав Зуев.Известно, что один летчик получил травмы во время приземления. Черные ящика МиГа уже найдены. После их расшифровки и показаний, которые дадут пилоты, будет названа точная причина крушения.