Крымский мост стал для России символом геополитической победы, гордостью за отечественную промышленность и своеобразной дорогой жизни между материком и полуостровом. Для Украины же масштабное сооружение – символ позора ее властей, взявших курс на блокаду республики, которая теперь потеряла всяческий смысл. Поэтому не остается ничего больше, как раскачивать Крымский мост, публикуя мрачные прогнозы и публично оскорбляя всех причастных к его строительству.

Крымскиймост стал для России символом геополитической победы, гордостью за отечественную промышленность и своеобразнойдорогой жизни между материком и полуостровом. Для Украины же масштабноесооружение – символ позора ее властей, взявших курс на блокаду республики,которая теперь потеряла всяческий смысл. Поэтому не остается ничего больше, как"раскачивать" Крымский мост, публикуя мрачные прогнозы и публично оскорбляявсех причастных к его строительству.Украинскиевласти и примкнувшие к ним националисты не в силах смириться с тем, что Россииудалось в кратчайшие сроки возвести такое грандиозное сооружение. Именнопоэтому они продолжают злорадствовать и оскорблять и сам , и егостроителей, да и всех россиян, кто каким-то образом причастен к появлениюпереправы.Вспомним,что еще до начала строительства на Украине раздавались крики: "Они не смогут!Они сдадутся на милость природе и сложным геодезическим условиям".Когданачались первые работы в Керченском проливе, особо "умные" украинцы писали всоцсетях и даже говорили на телевидении, что никакой стройки нет: мол, все этодекорации на "Мосфильме", а рабочих в касках играет прикормленная за копейки массовка.Дачего уж там говорить: даже когда Владимир Путин проехал по на КамАЗе,украинские пропагандисты говорили своему народу, что и это постановка. Нетникакого моста, журналисты врут…Те же, кто смирился с реальностью, твердили,что вот-вот рухнет, он не выдержит нагрузки, его смоет водой илисдует ветром.Мостчерез Керченский пролив на Украине называли рискованным объектом Путина.Украинские псевдоэксперты затеяли нешуточное соревнование в игре "Ктопридумает самый нелепый прогноз о сроке службы моста?"Однимиз персонажей, пытающимся доказать, что осталось недолго, сталбывший заместитель министра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша. Сознанием дела он заявил, что центральная часть грандиозного сооружения являетсясамой уязвимой, она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниям напрочность, стойкость и выносливость. Он так и заявил, что мост будет разрушен штормом.похожими предсказаниями выступал еще один "аналитик", правда, на этотраз российский. В интервью украинскому изданию бывший научный сотрудник РАН,член одной из либеральных партий Юрий Медовар запустил в медиапространствотакую страшилку: Крымскому мосту осталось стоять недолго – до начала холодов.Ученый-либералзаявил, что мост, оказывается, никто не принимал и не нагружал так, какположено. Восьми КамАЗов, одним из которых управлял лично президент России, помнению господина Медовара, мало. Нужны не восемь, а 1008 полностью загруженныхсамосвалов, сказал этот научный деятель.Он,кстати, отметился в теме Крымского моста еще до начала его строительства. ТогдаМедовар безапелляционно заявил, что переправу построить невозможно.Ещеукраинские политики периодически грозятся уничтожить мост. Депутат Верховнойрады Игорь Мосийчук договорился до того, что возложил на высшие силы задачи по разрушениюпереправы. Нардеп назвал конструкцию "вражеской инфраструктурой" изаявил, что лично принял бы участие в ее ликвидации, если бы занимал должностьминистра обороны.таких злопыхателей на Укриане хватает. Есть среди них и медийные персонажи, негнушающиеся заработка в России. К примеру, комик и актер Владимир Зеленский –частый гость в нашей стране, снимается у российских режиссеров, а в перерывахиздевается над защитниками Донбасса и обливает грязью Россию."Янахожусь в сердце России – если у нее, конечно, осталось сердце" – вот такуюфразу позволил себе Зеленский в интервью, которое давал, находясь в Москве. Всепомнят и финансовую поддержку, оказанную бывшим кавээнщиком нацбатальону"Донбасс", участвовавшему в силовой операции на востоке Украины.А , тем временем, стоит и продолжает радовать россиян. В этом году по немупроехало как минимум миллион автомобилей, в которых граждане страны отправилисьв отпуск в Крым. После открытия железнодорожной части моста году туристов вреспублике станет еще больше, в следующем году по Крымскому мосту пойдут первыепоезда, там откроется регулярное железнодорожное сообщение.