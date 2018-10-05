Гостеприимство без национальных границ. Во Владимире завершилась неделя культуры езидского народа. За 5 дней владимирцев познакомили с историей, культурой и традициями одного из самых древних народов мира. А завершить неделю решили презентацией кухни. Какие секреты хранит езидская кулинария? Расскажет Игорь Липский.

Гостеприимство без национальных границ. Во Владимире завершилась неделя культуры езидского народа. За 5 дней владимирцев познакомили с историей, культурой и традициями одного из самых древних народов мира. А завершить неделю решили презентацией кухни. Какие секреты хранит езидская кулинария? Расскажет Игорь Липский.Основным ремеслом древних езидов считалось земледелие. Неслучайно, первое, чем решили удивить владимирцев, стала пшеничная каша с говядиной - савар. А запить предложили традиционным кефирным супом граром. Необычный обед пришёлся владимирцам по вкусу. И первое, что они спросили после трапезы, - а как это приготовить? Руководитель общественной организации "Месопотамия" с удовольствием поделился кулинарными секретами своего народа.Самвел Мстоян, руководитель общественной организации "Месопотамия": "Один называется савар - это раздроблённая пшеница. Она сначала варится, потом сушится. Она как бы взбухает при варке. Сушится, а потом раздробляют. А потом варят, как еду. Туда бросается мясо, разные приправы".А на десерт - известная восточная сладость пахлава. И, обязательно, с чаем с чабрецом. Традиция пошла от езидов, проживающих в горах, где особенно активно растёт это очень полезное растение. Также Самвел Мстоян поделился с гостями одной свадебной традицией езидов, которую не встретишь у других народов. В день свадьбы перед тем, как невеста переступит порог дома жениха, мужчина поднимается на возвышенность. Оттуда он должен бросить в голову невесты 3 яблока. По словам Самвела Мстояна, у такой необычной традиции древние корни.Самвел Мстоян, руководитель общественной организации "Месопотамия": "Вроде, покажется, что какая дикость. На самом деле, если задуматься, ведь Адам и Ева жили в Раю. И было сказано, что вы можете отведать всё, что есть в Раю, кроме яблок. Яблоко нельзя трогать. А женщина Ева, как мы знаем, покушала, нарушила это всё. И вот в день свадьбы жених как бы напоминает, чтобы она впредь была послушной".Неделя культуры езидского народа проходит в рамках проекта "Владимир интернациональный". Существует он с 2013 года. За 5 лет прошло уже 14 тематических недель. Дерево дружбы, символ проекта, перешёл езидам от белорусов. Каждую неделю организаторы проекта стараются сделать уникальной.Татьяна Сдобникова, директор Областной библиотеки для детей и молодёжи: "Это и рассказ о фольклоре, о сказках для детей дошкольного возраста, для начальной школы. Это было тоже очень интересно, потому что это были и квесты для детей постарше. Это были кукольные спектакли. Мы проводили аналогию с русскими народными сказками и езидскими сказками. Потом рассказ о традициях, о музыке у нас тоже интересно прошло. С демонстрацией костюма, с танцами езидскими".Езиды - один из самых древних народов мира. Их историческая родина - Месопотамия. Сейчас это территория Ирака. Представители езидского народа живут в разных уголках планеты, но стараются сохранять свою самобытность. Сегодня в мире насчитывается около двух миллионов езидов, около 50 тысяч из них живут в России. Владимирская область не стала исключением. На территории 33-го региона проживают около тысячи езидов.