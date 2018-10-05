Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Шанхае. Куньлунь принимал челябинский Трактор и одержал победу с результатом 2:0.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Шанхае. "Куньлунь" принимал челябинский "Трактор" и одержал победу с результатом 2:0.Первый период не принес успеха ни одной из команд. Первого гола пришлось ждать более 38 минут. Только в конце второго периода Джастин Фонтейн реализовал численное преимущество и вывел китайский клуб вперед. На 48 минуте Патрик Лунд закрепил победу "Куньлуня" – 2:0.Благодаря этому выигрышу "Куньлунь" обогнал "Трактор" в таблице Восточной конференции. У китайской команды стало 12 очков, и она вышла на 9 место. У Уральцев осталось 11 очков, и они отошли на 11 место.