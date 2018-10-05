Стали известны подробности жуткой аварии в Калининском районе Тверской области. ЧП случилось в 7:30 на пятнадцатом километре трассы Тверь – Ржев.

Стали известны подробности жуткой аварии в Калининскомрайоне Тверской области. ЧП случилось в 7:30на пятнадцатом километре трассы Тверь – Ржев.Пословам очевидца, водитель маршрутнногоавтомобиля Ford Transit выехална полосу встречку и влетел в лоб рейсовому автобусу ЛИАЗ. В маршрутке ехали 14человек, 13 из которых погибли.Сталоизвестно и о четверых пострадавших. Они были экстренно госпитализированы,передает Об их состоянии на данный момент не известно.Автобус ехалбез пассажиров, сообщает По словам представителя Единой дежурно-диспетчерской службы(ЕДДС) Калининского района Тверской области, детей среди погибших ипострадавших не было, передает телеканалВ настоящеевремя на месте жуткого инцидента работают экстренные службы, к транспортировкепострадавших в больницы привлечена авиация. Также там находятся глава регионаи начальник регионального управления МЧС России.Оказалось,что частная компания-владелец маршрутки незаконно перевозила пассажиров. Обэтом заявил губернатор региона Игорь Руденя, сообщает Life.ru.Этот факт просто леденит душу. Волосы дыбом встают примысли о том, что никто не застрахован от таких мошенников. По сути, кто угодноможет лишиться жизни из-за недобросовестных перевозчиков.Telegram-канал 112 выяснил, что маршрутка оформлена напенсионера 1941 года рождения по имени Иван Куроян. У гражданина имеются многочисленныештрафы за превышение скорости. Также за рулем автомобиля иногда находился некийАлександр Мальков, он тоже имеет штрафы за превышение.