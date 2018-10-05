Стали известны подробности жуткой аварии в Калининском
районе Тверской области. ЧП случилось в 7:30
на пятнадцатом километре трассы Тверь – Ржев.
Стали известны подробности жуткой аварии в Калининском
районе Тверской области. ЧП случилось в 7:30
на пятнадцатом километре трассы Тверь – Ржев.
По
словам очевидца, водитель маршрутнного
автомобиля Ford Transit выехал
на полосу встречку и влетел в лоб рейсовому автобусу ЛИАЗ. В маршрутке ехали 14
человек, 13 из которых погибли.
Стало
известно и о четверых пострадавших. Они были экстренно госпитализированы,
передает Об их состоянии на данный момент не известно.
Автобус ехал
без пассажиров, сообщает По словам представителя Единой дежурно-диспетчерской службы
(ЕДДС) Калининского района Тверской области, детей среди погибших и
пострадавших не было, передает телеканал
В настоящее
время на месте жуткого инцидента работают экстренные службы, к транспортировке
пострадавших в больницы привлечена авиация. Также там находятся глава региона
и начальник регионального управления МЧС России.
Оказалось,
что частная компания-владелец маршрутки незаконно перевозила пассажиров. Об
этом заявил губернатор региона Игорь Руденя, сообщает Life.ru.
Этот факт просто леденит душу. Волосы дыбом встают при
мысли о том, что никто не застрахован от таких мошенников. По сути, кто угодно
может лишиться жизни из-за недобросовестных перевозчиков.
Telegram-канал 112 выяснил, что маршрутка оформлена на
пенсионера 1941 года рождения по имени Иван Куроян. У гражданина имеются многочисленные
штрафы за превышение скорости. Также за рулем автомобиля иногда находился некий
Александр Мальков, он тоже имеет штрафы за превышение.