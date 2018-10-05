Не все звезды российского шоу-бизнеса искренне дарят улыбки поклонникам. Для некоторых казаться счастливыми на камеру – это рутинная обязанность.

Не все звезды российского шоу-бизнеса искренне дарят улыбки поклонникам. Для некоторых казаться счастливыми на камеру – это рутинная обязанность.Психолог и женский тренер Ксения Ульянова изучила снимки некоторых отечественных знаменитостей. По словам специалиста, публичные личности стараются скрывать свои искренние эмоции.Ксения обратила внимание на серию снимков с запечатленной на них Аллой Пугачевой. На одном фото Примадонна держит на руках сына, а на другом позирует с Максимом Галкиным и Филиппом Киркоровым.Психолог отметила, что Алла Борисовна рядом с наследником излучает искреннюю радость, так как не замечает, что ее снимает фотограф. А вот кадр с бывшим и нынешним мужьями немного другого плана: “Звезды выстроились для постановочного снимка, поэтому, здесь уже есть некая наигранность. Но посмотрите на разницу в лице Аллы. Она не играет, а живет. Как раз ее эмоции – искренние", – заметила Ульянова.После эксперт обратила внимание на фотографию телеведущей Леры Кудрявцевой. Звезда позирует на камеру на сцене в момент работы. По словам Ксении, в образе Леры есть нотки фальши. “Это не искренняя улыбка, которая демонстрирует радость. Как вы улыбаетесь коллегам на работе? Точно такой же прием использует Лера Кудрявцева, чтобы расположить к себе публику”, – заметила психолог.Эксперт отметила, что поющая телеведущая Ольга Бузова искренне улыбается своей аудитории. “Визуально я не вижу лицемерия в Ольге. Мышцы лица не напряжены, улыбка открыта, глаза блестят”, – цитирует Ксению Ульянову .Также психолог добавила, что звезды часто вынуждены изображать счастье и хорошее настроение, однако напускную веселость легко разоблачить. Ее выдают зажатые мышцы лица и потухшие глаза.