Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко сообщил, что украинскому режиссеру Олегу Сенцову никто не угрожал, его просто уговаривали и объясняли. Ранее на сайте Новой газеты было опубликовано заявление Олега Сенцова, в котором он уведомляет о том, что прекращает голодовку с 6 октября.

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко сообщил, что украинскому режиссеру Олегу Сенцову никто не угрожал, его просто "уговаривали и объясняли". Ранее на сайте "Новой газеты" было опубликовано заявление Олега Сенцова, в котором он уведомляет о том, что прекращает голодовку с 6 октября."Угрожать ему, конечно, никто не угрожал. Его уговаривали и объясняли. Ему просто сказали, что умереть все равно не получится никак, — цитирует Максименко РИА Новости. — Угроза была одна и простая: если мы видим, что у него начинается ухудшение состояния здоровья, и он отказывается от дальнейшей еды, то ФСИН снимает с себя всю ответственность и передает его в руки гражданской медицины, которая относится к Минздраву".Максименко подчеркнул, что рисковать жизнью и здоровьем Сенцова во ФСИН не стали бы.На сегодняшний день состояние украинского режиссера оценивается как нормальное. На реабилитацию, по оценкам врачей, ему понадобится две-три недели. "Мы ведем борьбу за жизнь каждого. Сегодня у нас праздник. Мы спасли жизнь еще одного человека", — добавил Максименко.Олег Сенцов был осужден в России за подготовку терактов. В мае он объявил голодовку, которая длилась более 140 дней.