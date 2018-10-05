Приблизительно для обслуживания 4-х маршрутов необходимо около 50 единиц техники.

Приблизительно для обслуживания 4-х маршрутов необходимо около 50 единиц техники.Окончательный уход одной из самых крупных транспортных компаний области с рынка общественных перевозок может доставить множество неудобств для пассажиров.Кому автобусы?В конце октября пройдёт конкурс, который определит, кто будет обслуживать 5 владимирских автобусных маршрутов, от которых отказался перевозчик «БигАвтоТранс»: № 11С, 25, 26, 28 и 14.О торгах объявили 22 сентября- спустя почти 2 месяца после первого уведомления Дмитрия Биганова о прекращении обслуживания маршрутов № 14 и 31. О том, что транспортная компания отказывается от обслуживания и других маршрутов, мэрию Владимира уведомляли в августе 2018 года.С начала сентября автобусы № 14 и № 31 уже обслуживает другая транспортная компания. Правда, пока лишь на основании временного договора. По словам генерального директора компании АДМ Андрея Малого, с дополнительной нагрузкой они справляются: на 2 доставшихся компании маршрута вывели даже больше транспорта, чем ходило у Биганова последние месяцы, из-за чего уменьшился интервал между рейсами автобусов. С этим, правда, не согласны владимирцы, которые жалуются, что ждать на остановках автобусов № 14 и № 31 теперь приходится гораздо дольше.Что будет с остальными «бигановскими» рейсами, до сих пор не ясно. Во второй половине октября компания прекратит выводить транспорт на линии, а новый перевозчик ещё не начнет свою деятельность. Автобусы № 25 и № 11С перестанут обслуживать с 15 октября, а № 26 и № 28 - с 1 ноября 2018 года.Но торги по выбору нового перевозчика пройдут только 22 октября. Когда состоится подписание контракта, и когда победители торгов выведут свой транспорт на линии - однозначного ответа нет.Ресурсов хватит?Приблизительно для обслуживания 4-х маршрутов № 25, 11С, 26 и 28 необходимо около 50 единиц техники, около 100-150 водителей и столько же кондукторов. Смогут ли другие транспортные компании временно найти ресурсы на их обслуживание, чтобы во Владимире не случилось транспортной катастрофы - неизвестно.Генеральный директор АДМ Андрей Малый заявил, что его компания готова рассмотреть возможность заключить договор на обслуживание всех разыгрываемых маршрутов, которые пока принадлежат компании «БигАвтоТранс». По словам Андрея Малого, найти собственный транспорт и персонал для этого вполне реально.Они собираются подавать заявки на все маршруты, которые будут разыгрывать на конкурсе 22 октября.КстатиАналитики сайта Domofond.ru узнали, как жители страны оценивают работу общественного транспорта в своих регионах. По результатам опроса интервьюеры составили рейтинг из 150 городов.В топ-20 рейтинга работы автобусов и троллейбусов попали сразу 3 города Владимирской области.Горожанам предложили оценить, насколько их устраивает работа общественного транспорта по шкале от 1 до 10 баллов.Областной центр занял почётное место в первой десятке. Владимирцы оценили городскую систему общественного транспорта в среднем на 8 баллов. Муром и Ковров тоже оказались на высокой строчке рейтинга и расположились на 13 и 16 местах соответственно, набрав 7,8 балла.КомментарийОфициальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович:«Транспортный вопрос власти города прорабатывают, уже готов некий «резерв», граждане без пассажирского обслуживания не останутся, и в октябре транспорт будет ходить по прежним графикам. Есть немало желающих прийти на рынок общественных перевозок столицы Владимирской области».