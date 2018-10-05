Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил Красногорский завод имени Зверева, где ознакомился с процессом сборки объективов и подержал в руках новую камеру Зенит М, которая еще не поступила в продажу, и сделал несколько снимков.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил Красногорский завод имени Зверева, где ознакомился с процессом сборки объективов и подержал в руках новую камеру "Зенит М", которая еще не поступила в продажу, и сделал несколько снимков, передает РИА Новости.В настоящее время Красногорский завод, основанный в начале 40-х годов прошлого века, является одним из ведущих российских предприятий в области оптического и оптико-электронного приборостроения. Он входит в состав госкорпорации "Ростех" и занимается, в том числе, разработкой и созданием оптико-электронных средств контроля космического пространства, систем мониторинга земной поверхности с космических носителей, фототехники и медицинского оборудования.Глава правительства посетил цех сборки и увидел процесс создания объектива "Зенитар", он посмотрел также на готовые образцы продукции, выпускаемой заводом.Проходя по цеху, Медведев посмотрел производственные планы и отметил возможность в дальнейшем их наращивать. Премьер-министр оценил новую фотокамеру "Зенит M", которая должна поступить в продажу в начале следующего года. Он сам сделал несколько снимков окруживших его журналистов.С директором завода Медведев обсудил особенности различных моделей. Кроме того, главе правительства показали макеты комплексов "Аврора" и "Геотон" для дистанционного зондирования Земли и макет комплекса контроля космического пространства "Окно", расположенного в Таджикистане. Этот комплекс фиксирует все объекты, пролетающие над Землей на высоте до 40 тысяч км.Также Медведев оставил запись в книге почетных гостей, пожелав заводу новых успехов.