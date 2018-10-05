Меган Маркл и принц Гарри взяли в свою семью малыша лабрадора из приюта для животных. Пес живет с молодоженами около месяца и только во время визита в Сассекс герцог и герцогиня сделали официальное заявление о своем любимце.

Меган Маркл и принц Гарри взяли в свою семью малыша лабрадора из приюта для животных. Пес живет с молодоженами около месяца и только во время визита в Сассекс герцог и герцогиня сделали официальное заявление о своем любимце.“Меня зовут Гарри, у меня две собаки и моя прекраснаяамериканская жена", – заявил принц в начале официальной церемонии.Таким образом внук Елизаветы II подтвердил, что пара принялав свою семью еще одну собаку.Черного лабрадора назвали Оз. "Его имя часто произносят не правильно", – отметила Маркл, не объяснив при этом, как должна звучать кличка пса.Оз долгое время провел вприюте для животных и в скором времени должен был отправиться на усыпление, ноГарри и Меган спасли малыша. Теперь он стал приятелем для бигля Меган."Собака успешно устроилась в своем новом доме. Пес будетжить и путешествовать между дворцом и загородным домом Гарри и Меган в Котсуолдсе", – пояснили Daily Expressв пресс-службе королевской семьи.В свою очередь известный британский кинологЭрин Мартин-Годфри пояснил, что Меган и Гарри решили выбрать черного лабрадора, потому что черные животные часто остаются на всю жизнь в приютах. Люди предпочитают заводить питомцев со светлым окрасом. А их темные собраться чаща всего усыпляются. "Согласно статистическим данным в Великобритании и США, это постоянная проблема, наблюдаемая в центрах "усыновления", – пояснил специалист.Напомним, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались в мае 2018 года. С того времени то и дело появляются слухи о беременности актрисы. Однако пока пара решила завести собаку, а не ребенка.