Меган Маркл и принц Гарри взяли в свою семью малыша лабрадора из приюта для животных. Пес живет с молодоженами около месяца и только во время визита в Сассекс герцог и герцогиня сделали официальное заявление о своем любимце.
Меган Маркл и принц Гарри взяли в свою семью малыша лабрадора из приюта для животных. Пес живет с молодоженами около месяца и только во время визита в Сассекс герцог и герцогиня сделали официальное заявление о своем любимце.
“Меня зовут Гарри, у меня две собаки и моя прекрасная
американская жена", – заявил принц в начале официальной церемонии.
Таким образом внук Елизаветы II подтвердил, что пара приняла
в свою семью еще одну собаку.
Черного лабрадора назвали Оз. "Его имя часто произносят не правильно", – отметила Маркл, не объяснив при этом, как должна звучать кличка пса.
Оз долгое время провел в
приюте для животных и в скором времени должен был отправиться на усыпление, но
Гарри и Меган спасли малыша. Теперь он стал приятелем для бигля Меган.
"Собака успешно устроилась в своем новом доме. Пес будет
жить и путешествовать между дворцом и загородным домом Гарри и Меган в Котсуолдсе", – пояснили Daily Express
в пресс-службе королевской семьи.
В свою очередь известный британский кинолог
Эрин Мартин-Годфри пояснил, что Меган и Гарри решили выбрать черного лабрадора, потому что черные животные часто остаются на всю жизнь в приютах. Люди предпочитают заводить питомцев со светлым окрасом. А их темные собраться чаща всего усыпляются. "Согласно статистическим данным в Великобритании и США, это постоянная проблема, наблюдаемая в центрах "усыновления", – пояснил специалист.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались в мае 2018 года. С того времени то и дело появляются слухи о беременности актрисы. Однако пока пара решила завести собаку, а не ребенка.