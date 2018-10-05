Первая леди США продолжает турне по африканскому континенту. Во время своего визита жена американского президента Дональда Трампа выбирает подчеркнуто демократичные образы.

Первая леди США продолжает турне по африканскомуконтиненту. Во время своего визита жена американского президента Дональда Трампавыбирает подчеркнуто демократичные образы.Можно предположить, что Меланьявдохновилась образами герцогини Кембриджской. Ведь известно, что Кейт Миддлтон любитодеваться просто, но со вкусом, не гнушаясь масс-маркетом.Трамп посетила замок Кейп-Кост в Гане, в котором жили рабыперед отправкой в Америку. Там первая леди Соединенных Штатов пообщалась свождем народа Фанти.Для визита Меланья отказалась от любимых лодочек в пользу лоферовиз Zara со змеиным принтом. А подчеркивающим фигуру платьям Трамп предпочлаукороченные бежевые брюки и жакет в стиле Милитари от Veronica Beard.После экскурсии Меланья Трамп уже полетела вследующую страну на африканскомконтиненте. Целью визита жены американского лидера станет Малави. Туда первая ледиСША отправилась в голубой хлопковой рубашке, узких темно-зеленых джинсах и серыхкедах. Стоит отметить, что в такой молодежной обуви кедах 48-летняя МеланьяТрамп по меньшей мере нелепо.Супруга американского президента заслуженно признана иконой стиля.Действительно, вкусу экс-модели и умению себя держать можно толькопозавидовать.