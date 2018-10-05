Первая леди США продолжает турне по африканскому
континенту. Во время своего визита жена американского президента Дональда Трампа
выбирает подчеркнуто демократичные образы.
Первая леди США продолжает турне по африканскому
континенту. Во время своего визита жена американского президента Дональда Трампа
выбирает подчеркнуто демократичные образы.
Можно предположить, что Меланья
вдохновилась образами герцогини Кембриджской. Ведь известно, что Кейт Миддлтон любит
одеваться просто, но со вкусом, не гнушаясь масс-маркетом.
Трамп посетила замок Кейп-Кост в Гане, в котором жили рабы
перед отправкой в Америку. Там первая леди Соединенных Штатов пообщалась с
вождем народа Фанти.
Для визита Меланья отказалась от любимых лодочек в пользу лоферов
из Zara со змеиным принтом. А подчеркивающим фигуру платьям Трамп предпочла
укороченные бежевые брюки и жакет в стиле Милитари от Veronica Beard.
После экскурсии Меланья Трамп уже полетела в
следующую страну на африканском
континенте. Целью визита жены американского лидера станет Малави. Туда первая леди
США отправилась в голубой хлопковой рубашке, узких темно-зеленых джинсах и серых
кедах. Стоит отметить, что в такой молодежной обуви кедах 48-летняя Меланья
Трамп по меньшей мере нелепо.
Супруга американского президента заслуженно признана иконой стиля.
Действительно, вкусу экс-модели и умению себя держать можно только
позавидовать.