Выступая на Международном форуме Диалог цивилизаций, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что США начали применять язык ультиматумов даже к ближайшим партнерам, внешнеполитический курс Вашингтона вызывает обеспокоенность.

Выступая на Международном форуме "Диалог цивилизаций", замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что США начали применять язык ультиматумов даже к ближайшим партнерам, внешнеполитический курс Вашингтона вызывает обеспокоенность, передает РИА Новости."Проблем в мире не становится меньше. Основная причина — это упорное стремление США и западных союзников сохранить доминирование на международной арене в надежде и далее обеспечивать свое благополучие за счет остальной части населения планеты",- заявил Богданов,.По словам дипломата, особое беспокойство вызывает выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, попытки подорвать фундаментальные принципы ближневосточного урегулирования, навязывание применения собственного законодательства, торговые войны.Богданов подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств, использование силы без согласия Совбеза ООН, применение односторонних экономических санкций, стремление адаптировать к современным реалиям институты "холодной войны" — ведет к росту взаимного недоверия и снижает шансы для конструктивного сотрудничества.При этом Богданов отметил, что узкая группа избранных оказалась неспособной дать адекватный ответ на масштабные вызовы современности, включая наркотрафик, распространение оружия массового уничтожения и терроризм.