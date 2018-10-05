Сборная Турции по футболу на следующей неделе проведет две встречи. Сначала турки сыграют в Ризе товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины, а затем отправится в Сочи, где встретится со сборной России в формате Лиги наций.

Сборная Турции по футболу на следующей неделе проведет две встречи. Сначала турки сыграют в Ризе товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины, а затем отправится в Сочи, где встретится со сборной России в формате Лиги наций.Главный тренер турецкой команды Мирча Луческу назвал имена футболистов, вызванных на эти две встречи. В команду вошли вратари: Гехкан Аккан ("Ризеспор"), Серкан Кырынтылы ("Коньяспор"), Синан Болат ("Антверпен"); защитники: Мехмет Зеки Челик ("Лилль"), Шенер Озбайраклы ("Фенербахче"), Чаглар Сеюнджу ("Лестер"), Эртугрул Эрсой ("Бурсаспор"), Каан Айхан ("Фортуна"), Мерт Мюлдюр ("Рапид"), Сердар Азиз ("Галатасарай"), Хасан Али Калдырым ("Фенербахче"); полузащитники: Омер Байрам ("Акхисар Беледиеспор"), Дженгиз Ундер ("Рома"), Юсуф Языджи ("Трабзонспор"), Сердар Гюрлер ("Уэска"), Махмут Текдемир ("Истанбул Башакшехир"), Мехмет Топал ("Фенербахче"), Окай Йокушлу ("Сельта"), Ирфан Кахведжи ("Истанбул Башакшехир"), Юсуф Языджи ("Трабзонспор"), Огузхан Озьякуп ("Бешикташ"), Окай Йокушлу ("Сельта"), Таркан Сербест ("Касымпаша"), Беркай Озджан ("Штутгарт"); нападающие: Хакан Чалханоглу ("Милан"), Юнус Маллы ("Вольфсбург"), Дженк Тосун ("Эвертон"), Энес Унал ("Вальядолид").После двух туров Лиги наций турки занимают второе место в группе 2 лиги В. Сборная Турции сначала проиграла дома сборной России 1:2, а затем в гостях победила шведов 3:2. У сборной России тоже 3 очка, но после одной встречи. Шведская команда проиграла в своем пока единственном матче.