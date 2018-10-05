Супруга Никиты Преснякова – 21-летняя Алена Краснова уехала отдыхать в Португалию. На курорте модель продемонстрировала смелый наряд.

Супруга Никиты Преснякова – 21-летняя Алена Краснова уехала отдыхать в Португалию. На курорте модель продемонстрировала смелый наряд.Невестка Кристины Орбакайте отправилась в Европу в компании подруги. Никита не смог выкроить время в плотном рабочем графике.Модель остановилась в городе Кашкайш, который находится недалеко от Лиссабона. Девушки целый день гуляли по улочкам этого фантастического места.“Атмосфера сильно отличается от Лиссабона, здесь очень умиротворенно и уютно. Если вы собираетесь в Португалию первым делом обязательно приезжайте сюда за красивыми закатами, хорошим вином, и конечно, же пляжем! 🏝 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)”, – написала Алена в личном Instagram.Также Краснова опубликовала фотографию с курорта. Девушка запечатлена на берегу Антлантического океана, она облачена в длинное платье с запахом очень смелой расцветки – леопардовым принтом. Поклонники отметили, что такие наряды не свойственны юным особам, чаще анималистические сочетания выбирают женщины среднего возраста и старше.К примеру, бабушка Никиты Преснякова – Алла Пугачева на день рождения своих детей – близнецов Гарри и Лизы пришла в стильном брючном костюме леопардовой расцветки. Присутствующие отметили, что наряд подчеркнул стройность звезды, но, все же, казался очень рискованным выбором, так как немого напоминал пижаму. Возможно, Алена пошла по стопам Примадонны, поэтому и выбрала яркое платье.Напомним, 18 сентября исполнилось пять лет детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В честь круглой даты родители закатили двойняшкам Гарри и Лизе грандиозный праздник. Детей развлекали аниматоры, которые показывали фокусы, пускали мыльные пузыри, выходили на импровизированную сцену с животными.