Мосинжпроект вошел в сотню крупнейших компаний России в рейтинге RAEX-600 по объему реализованной продукции. Свои позиции компания удерживает уже три года подряд.

"Мосинжпроект" вошел в сотнюкрупнейших компаний России в рейтинге RAEX-600 по объему реализованнойпродукции. Свои позиции компания удерживает уже три года подряд.Международное рейтинговоеагентство RAEX подсчитало, что за 2017 год прирост компании по основномупоказателю рейтинга составил 9,4%. В отраслевом сегменте рейтинга в инжинирингеи промышленно-инфраструктурном строительстве компания вошла в десятку лидеров. Укомпании в прошлом году появилась престижная награда – специальный приз "Зареализацию прорывных проектов".Главным заказчиком "Мосинжпроекта" выступает московскоеправительство и холдинг успешно справляется с поставленными задачами, о чемсвидетельствуют его устойчиво высокиепоказатели, сказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин."Мы реализуем значимые дляроссийской столицы проекты в заданные сроки и с высоким качеством, и по правугордимся "Зарядьем" и "Лужниками" – проектами, которые являются "прорывными" нетолько для столицы, но и для всей страны", – отметил руководитель компании.Составители рейтинга"Крупнейшие компании России по объему реализации продукции" (RAEX-600) ставятсвоей целью анализ роли крупного бизнеса в экономическом развитии страны, егоструктуры и основных тенденций развития. Контролирует составление рейтинга международнаяаудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC).В 2017 году рейтинговоеагентство RAEX подтвердило рейтинг качества управления АО "Мосинжпроект" науровне А+.gq – "Очень высокий уровень качества управления", присвоенныйкомпании годом ранее.Компания "Мосинжпроект" позиционирует себя в качестве лидера строительнойотрасли России и является ведущей компанией по выполнению городского заказа напроектирование инженерных сооружений и коммуникаций для организацийинвестиционно-строительного комплекса Москвы.