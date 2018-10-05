Мосинжпроект вошел в сотню
крупнейших компаний России в рейтинге RAEX-600 по объему реализованной
продукции. Свои позиции компания удерживает уже три года подряд.
"Мосинжпроект" вошел в сотню
крупнейших компаний России в рейтинге RAEX-600 по объему реализованной
продукции. Свои позиции компания удерживает уже три года подряд.
Международное рейтинговое
агентство RAEX подсчитало, что за 2017 год прирост компании по основному
показателю рейтинга составил 9,4%. В отраслевом сегменте рейтинга в инжиниринге
и промышленно-инфраструктурном строительстве компания вошла в десятку лидеров. У
компании в прошлом году появилась престижная награда – специальный приз "За
реализацию прорывных проектов".
Главным заказчиком "Мосинжпроекта" выступает московское
правительство и холдинг успешно справляется с поставленными задачами, о чем
свидетельствуют его устойчиво высокие
показатели, сказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.
"Мы реализуем значимые для
российской столицы проекты в заданные сроки и с высоким качеством, и по праву
гордимся "Зарядьем" и "Лужниками" – проектами, которые являются "прорывными" не
только для столицы, но и для всей страны", – отметил руководитель компании.
Составители рейтинга
"Крупнейшие компании России по объему реализации продукции" (RAEX-600) ставят
своей целью анализ роли крупного бизнеса в экономическом развитии страны, его
структуры и основных тенденций развития. Контролирует составление рейтинга международная
аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC).
В 2017 году рейтинговое
агентство RAEX подтвердило рейтинг качества управления АО "Мосинжпроект" на
уровне А+.gq – "Очень высокий уровень качества управления", присвоенный
компании годом ранее.
Компания "Мосинжпроект" позиционирует себя в качестве лидера строительной
отрасли России и является ведущей компанией по выполнению городского заказа на
проектирование инженерных сооружений и коммуникаций для организаций
инвестиционно-строительного комплекса Москвы.