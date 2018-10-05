МИД РФ заявил, что российские специалисты не будут участвовать в семинаре по борьбе с биологическим оружием, который пройдет в Тбилиси 14-15 ноября.

МИД РФ заявил, что российские специалисты не будут участвовать в семинаре по борьбе с биологическим оружием, который пройдет в Тбилиси 14-15 ноября. В распространенном заявлении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что мероприятие готовится с целью ввести в заблуждение международное сообщество относительно статуса "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара".Сам семинар в МИД РФ назвали пропагандистским фарсом и напомнили, что еще 13 августа в Женеве на совещании по Конвенции о запрещении биологического оружия Москва "выразила свое отношение к этой весьма сомнительной затее".Россия надеется решить проблему лаборатории в рамках двусторонних консультации. Если же это не принесет результата, Москва обратится к международному сообществу.Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в медцентре Лугара американские ученые под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный препарат.