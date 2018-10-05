Однако мужчину остановили полицейские

Однако мужчину остановили полицейскиеОдному из участковых МО МВД России «Муромский» сообщили, что в сторону села Чаадаево едет машина «ВАЗ-2107», за рулем которой сидит пьяный водитель. Полицейский рассказал об этом коллегам из ГИБДД и сам отправился по указанному маршруту. Случилось это днем 11 сентября.На одной из улиц Чаадаево участковый остановил нужный автомобиль. А прибывшие на место сотрудники ГИБДД проверили водителя на алкоголь. Оказалось, что 25-летний местный житель действительно был пьян.Но это был не единственный сюрприз для правоохранителей. Выяснилось, что молодой человек угнал эту машину у своего родственника.В отношении муромлянина возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством.