Крымский мост разваливается: эксперты говорят о серьезных нарушениях при его строительстве. Правда, звучат эти заявления как всегда из Киева.

Крымскиймост разваливается: эксперты говорят о серьезных нарушениях при егостроительстве. Правда, звучат эти заявления как всегда из Киева.Падение пролетастроящейся железнодорожной части наделало много шума наУкраине. Там, конечно, рады этому событию: еще бы у "страны-агрессора" началисьпроблемы с главным инфраструктурным объектом.Российскихспециалистов, которые говорят, что ничего страшного не произошло, в Киеветрадиционно не слышат. Там нашлись свои "эксперты": глава группы авторского надзора"Киевсоюздорпроекта" Эдгар Годик в интервью изданию "Обозреватель" заявил,что строительство идет с нарушениями."Опорыплохо заделаны, потому что там в грунтах есть так называемые грязевые вулканы,и сваи как раз пошли по тому створу, где они существуют, и вот это не совсемнадежно", – сказал инженер.А человек, неимеющий никакого отношения к строительству, крымскотатарский активист ЛенурИслямов заявил, что построен без соблюдения норм геодезии. "Тамтектонические плиты, поэтому смещения буквально на несколько миллиметров будетвести к тому, что мост будет падать. Но об этом много, кто писал, нам осталосьтолько ждать, потому что больше мы ничего сделать не можем", – сказалИслямов.Напомним, что 4 октября надолю строителей выпало первое серьезное испытание: обрушился иперевернулся при падении один из пролетов возводимой железнодорожной частипереправы.Специалистыуже дали оценку случившемуся – по их мнению, причиной ЧП стала неисправностьодной из домкратных систем, которая опускала многотонную конструкцию на опоры. Главасовета директоров компании "Стройгазмонтаж", подрядчика строительстваАркадий Ротенберг подчеркнул, что инцидент не повлияетна сроки сдачи железнодорожного участка.