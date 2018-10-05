В ходе личного досмотра у подозреваемого были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом...

Сотрудники полиции УВД по Западному округу задержали 27-летнего москвича по подозрению в хранении наркотического средства – гашиша.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Боровском шоссе задержали 27-летнего москвича, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 300 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93