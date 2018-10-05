С этой идеей выступил депутат Иван Алтухов
С этой идеей выступил депутат Иван Алтухов
На втором заседании Законодательного Собрания Владимирской области решали вопрос о формировании профильных комитетов. Оно состоялось 5 октября.
Депутат регионального парламента Иван Алтухов предложил создать и комитет Счастья. По его словам, они, депутаты, хотят, чтобы жители области были счастливы. Такое предложение у него появилось после идеи депутатов КПФР о выделении отдельного комитета по вопросам медицины и здравоохранения.
Однако законотворцы были против, и выразили мнение, что структуру ЗС менять не стоит.
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