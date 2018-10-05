Тимур Еремеев выступил с большим интервью. Актер прокомментировал действия Карины Мишулиной, назвав ее фриком.

Тимур Еремеев выступил с большим интервью. Актер прокомментировал действия Карины Мишулиной, назвав ее фриком.Противостояние Карины Мишулиной и Тимура Еремеева продолжается. В результате нескольких судебных разбирательств перевес остался на стороне Тимура, однако Карина не оставляет попыток разбить артиста. По мнению Еремеева, действия Мишулиной подчас нелогичные."Над Кариной уже даже смеются, она, к сожалению, стала своего рода фриком. Сама провоцирует такое отношение: многое из того, что вещает на полном серьезе, выглядит ну очень смешным. Не смешно лишь то, что она своими заявлениями и жалобами уже год тиранит самые высокие инстанции – от Следственного комитета до прокуратуры, судов, даже до президента добралась", – поведал Еремеев.Кроме того он регулярно получает от друзей и знакомых ссылки на новые интервью Мишулиной, в которых она сообщает "свои очередные фантазии". Тимур не может понять, в чем смысл поступков Карины. В то, что она рьяно отстаивает честь и достоинство семьи, он не верит."Ее поведение рваное, неравномерное. То затихает, а потом вдруг, видимо, опять фантазии одолевают, и начинают озвучиваться новые, просто нечеловеческие истории про меня. Я бы сказал, гиперфантастические. Если проанализировать интервью Карины последних месяцев, все они сводятся к одной фразе: "Тимур плохой". Как это влияет на мое родство с папой, правда, она не объясняет. Просто – "плохой"! И все", – заключил Еремеев.Актер отметил, что на его карьере этот скандал никак не отразился. Ролей у него не прибавилось, не убавилось. Тимур мечтает, чтобы эта шумиха побыстрее улеглась. Причем, убежден артист, так будет лучше для Карины. "Как только она прекратит судиться, кричать, выпускать провокационные статьи – все завершится, скандал утихнет сам собой. А время все расставит по местам. Все чаще вспоминаю эту поговорку. И вторую, которую уже цитировал здесь, что тайное всегда становится явным – об этом стоит помнить всем. Совершенно напрасно Карина затеяла историю с палочками и повторной экспертизой, эти ее манипуляции тоже недавно вскрылись", – сообщил Еремеев.Ему жаль Мишулину. "Она столько всего натворила. Главное, чтобы наконец выдохнула и успокоилась. Не питаю иллюзий, что Карина изменится. Этого не будет. Никогда. Вообще. В принципе. Она не умеет меняться", – убежден актер.Еремеев признался, что он не обижен на Мишулину, но у него есть "противное чувство неприязни". "Оно возникло, когда я получил неопровержимые доказательства двуличности Карины. Лгала, притворялась. И продолжает это делать до сих пор. Я больше ничего не собираюсь доказывать Карине, очередной суд принял решение в мою пользу", – цитирует Тимура Еремеева .