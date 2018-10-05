В программе Судьба человека Наталья Варлей рассказала, почему после школы стала циркачкой, как Нонна Мордюкова помогала сыну завоевывать любовь юной и уже известной красавицы, пристраивал ли ее Юрий Никулин в Кавказскую пленницу и перед каким выбором поставил мужчина, посланный Богом.

В кино она попала из-под купола цирка – после окончания циркового училища. Но уже в 19, после грандиозного успеха "Кавказской пленницы", Наталья Варлей стала кинозвездой всесоюзного масштаба.Ходили слухи, что ее пригласили сниматься в этой легендарной ленте по протекции Юрия Никулина, который тоже работал в цирке.Однако Варлей это опровергает: она сама прошла пробы, никто ей в этом не помогал, а далее ее еще и утверждали на разных уровнях."Просто так пригласить в кино было нельзя", – вспоминает актриса.Только после кинодебюта, оказавшегося успешным, она поступила в Щукинское училище, чтобы получить профессиональное образование.Потом будет в ее жизни и еще один вуз – Литературный институт имени Горького. И поэзия. Хорошая поэзия.Разносторонняя, красивая, успешная, она смогла себя реализовать себя во всех сферах творчества, в которым возникало пристрастие.Женская судьба ее также была бурной. Первым мужем стал актер Николай Бурляев, в которого Наталья влюбилась после фильма "Иваново детство". Однако прожили они вместе всего год и расстались, "потому что были молоды и еще не умели выстраивать жизнь", говорит Варлей.Затем был брак с однокурсником Владимиром Тихоновым — сыном прославленных актеров Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова.Поженились они в 1971-м, у них родился сын Василий. Однако и этот брак распался из-за пристрастия Владимира к наркотикам. Победить его он так и не смог, и умер молодым.А на втором курсе Литературного института Варлей родила второго сына. Правда, имя его отца Наталья держит в тайне. Говорит только, что они жили в разных городах, не собирались создавать семью, и к нему она испытывает только благодарность.А потом в ее жизни появился человек, который, как говорит Наталья, был послан ей Богом. Она любила его безумно, но он поставил ее перед самым сложным выбором в ее судьбе.Что это был за выбор? Почему дочь капитана дальнего плавания решила стать циркачкой? Как Нонна Мордюкова помогала сыну завоевывать неподдающуюся красавицу Наталью Варлей? Какие стихи посвящал ей Леонид Филатов? И что вспоминает актриса о съемках и своих знаменитых партнерах по "Кавказской пленнице"?Ответы Натальи Варлей – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".