Хотя отопительный сезон начался больше недели назад

Хотя отопительный сезон начался больше недели назадОтопительный сезон во Владимирской области начался еще 27 сентября, но некоторые дома в региона по-прежнему остаются без тепла, сообщают «».Так, например, жители поселка Балакирево Александровского района жалуются, что на улицу Вокзальную тепло так и не пришло. Та же история и с поселком Октябрьским Вязниковского района. По словам жителей дома №4 в поселке РТС, им отопление тоже не дали. А местные жители поселка Ворша Собинского района остались не только без теплых труб, но и без горячей воды.Напомним, что «горячая линия» по вопросам отопления работает уже больше недели. Звоните по телефонам: 53-42-36, 45-01-04, 53-26-30.