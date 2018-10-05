Полину Гагарину можно назвать одной из самых элегантно одевающихся звезд. Однако и ей иногда изменяет чувство стиля.

Полину Гагарину можно назвать одной из самых элегантно одевающихся звезд. Однако и ей иногда изменяет чувство стиля.По мнению модных экспертов, в последнее время образы Гагариной заслуживают только похвалы. Поклонники певицы отмечают ее безупречный вкус и подтянутую фигуру, однако имиджмейкер Анна Харламова считает, что каждый может совершить ошибку и Полина здесь не исключение.Стилист обратила внимание на наряд певицы, в котором она недавно выходила в свет: черное бархатное платье без бретелек с высоким разрезом на юбке. По словам Харламовой, “в данном наряде слишком много открытого”.“К тому же платье, аксессуары и лицо "рассказывают" совершенно разные истории… Линии бархатного платья отсылают к эпохе модерна, черные лаковые туфли с острым мысом слишком агрессивны и не вяжутся с салонным платьем, а крестик на шее ставит в тупик и смотрится насмешкой рядом с таким декольте и разрезом”, – отметил модный эксперт.Добавим, что Анна высоко оценила работу парикмахера и визажиста. “Первый постарался связать линию прически с линией платья, а второй – выделить глаза, чтобы лицо Полины не потерялось на фоне платья цвета ночного неба”, – цитирует имиджмейкера .Отметим, что фанаты Гагариной не были столь категоричны. Им этот образ звезды пришелся по вкусу. “Обожаю Полину за отличный стиль, чувство юмора и потрясающий голос😍💜(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “какая-то Вы здесь обворожительная!!!!”, “Полинаааа, Вы шикарны 😇😍”, – писали интернет-обыватели в комментариях под снимком звезды в Instagram.