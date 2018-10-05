Компания HMD Global, владеющая правами на выпуск смартфонов под маркой Nokia, представила модель Nokia 7.1 для российского рынка. Новинка укомплектована модным челочным дисплеем с поддержкой HDR и камерой с оптикой Zeiss, причем просят за неё немного.

Компания HMD Global, владеющая правами на выпуск смартфонов под маркой Nokia, представила модель Nokia 7.1 для российского рынка. Новинка укомплектована модным "челочным" дисплеем с поддержкой HDR и камерой с оптикой Zeiss, причем просят за неё немного.Nokia 7.1 стал первым смартфоном Nokia с поддержкой технологии PureDisplay, которая обеспечивает высокую контрастность и резкость изображения, а также улучшенную цветопередачу при просмотре HDR-контента. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.Аппарат оснащен 5,84-дюймовым экраном FullHD+ с соотношением сторон 19:9, двойной камерой (12 + 5 мегапикселей) с двухфазной системой автоматической фокусировки, а роль чипсета исполняет Qualcomm Snapdragon 636 — не самый мощный, но экономичный процессор. На фронтальной панели установлена 8-мп селфи-камера, способная имитировать эффект боке.Емкость батареи — 3060 мА*ч. По USB Type-C, сказали в HMD, устройство заряжается до 50% за полчаса. Работает новинка на "чистой" Android Oreo (Android One), которая будет получать обновления безопасности в течение трех лет. Предусмотрен апдейт до Android 9, когда эта версия ОС станет доступной.∎В России вышел бюджетный "безрамочник" Nokia 5.1 Plus. Цена читайте такжеВ России Nokia 7.1 начнут продавать в октябре. Модель с 3 гигабайтами оперативной и 32 ГБ встроенной памяти обойдется в 18 990 рублей.