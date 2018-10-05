В третьем поколении этой линейки смартфонов среднего класса появилась модель, которую оснастили флагманским процессором, вытянутым вверх большим экраном, а также двойными (2х2) тыловым и фронтальным фото-модулями с поддержкой функций искусственного интеллекта (ИИ). В начинке девайса с красивым стеклянным корпусом оказались, помимо прочего, емкий аккумулятор с быстрой зарядкой, дактилоскопический сканер, интерфейс NFC и ИК-датчик. Вести.Hi-tech узнали все плюсы и минусы Huawei Nova 3

В третьем поколении этой линейки смартфонов Huawei среднего класса появилась модель, которую оснастили флагманским процессором, вытянутым вверх большим экраном, а также двойными (2х2) тыловым и фронтальным фото-модулями с поддержкой функций искусственного интеллекта (ИИ). В начинке девайса с красивым стеклянным корпусом оказались, помимо прочего, емкий аккумулятор с быстрой зарядкой, дактилоскопический сканер, интерфейс NFC и ИК-датчик. 33Live.RuHi-tech узнали все плюсы и минусы Huawei Nova 3.Напомним, что линейку Nova, дебютировавшую на берлинском шоу IFA 2016, позиционировали на стыке между топовыми девайсами и смартфонами среднего класса. В двух первых моделях -- Nova (наш обзор здесь) и Nova Plus (наш обзор здесь), называемых также имиджевыми, основной упор делался на фото-возможностях. Впрочем, эту же тенденцию продолжили и во втором поколении семейства, например, в Nova 2 (наш обзор здесь), причем, в Nova 2i (наш обзор здесь) дуэтов камер оказалось уже два. Однако по используемым мобильным платформам все упомянутые модели оставались "крепкими середнячками". А вот Nova 3 вплотную приблизился к флагманским аппаратам не только внешностью, но и мощностью своего процессора со встроенным модулем нейронных вычислений.Обзор смартфона Huawei Nova 3: технические характеристикиМодель: PAR-LX1ОС: Android 8.1.0 (Oreo) с оболочкой EMUI 8.2Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 970, (4 ядра ARM Cortex-A73, 2,36 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53, 1,8 ГГц), сопроцессор i7, модуль нейронных вычислений NPU (Neural Network Processing Unit), архитектура HiAIГрафическая подсистема: ARM Mali-G72 MP12Оперативная память: 4 ГБ (LPDDR4Х)Встроенная память: 128 ГБ, место в комбинированном слоте для карты microSD/HC/XC (до 256 ГБ)Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 LE (BLE, aptX, aptX HD, HWA), USB Type-C (USB 2.0, OTG), NFCЭкран: емкостной, сенсорный, LTPS, диагональ 6.3 дюйма, разрешение 2340х1080 точек (19,5:9), плотность пикселей на дюйм 409 ppiОсновная камера: матрицы -- 16 МП (RGB, f/1.8) + 24 МП (B/W, f/1.8), автофокус "3-в-1" (фазовый, контрастный, измерение глубины резкости), светодиодная вспышка, видео 4K@30 fpsФронтальный фото-модуль: основная камера -- 24 МП, апертура f/2.0, фиксированный фокус; вспомогательная камера – 2 МП, запись видео 2240х1080 точекСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE Cat. 13 (до 400 Мбит/с), LTE-FDD b3, b7, b20…Тип SIM-карт: nanoSIMРежим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPSСенсоры: акселерометр, гироскоп, компас, освещения и приближения, дактилоскопический сканер, ИК-портБатарея: несъемная, литий-полимерный, 3 750 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge (9 В/2 А)Цвета: черный, сине-фиолетовый (градиентный)Габариты: 157х73,7х7,3 ммВес: 166 гОбзор смартфона Huawei Nova 3: дизайн, эргономикаСмартфон Nova 3 в сине-фиолетовой расцветке на первый взгляд легко спутать с Honor 10 (наш обзор здесь) в синей "мерцающей".Градиентное решение, бликующее разными цветами, выглядит действительно очень эффектно, поэтому неудивительно, что компания Huawei решила его тиражировать. Заметим, что многослойное алюмосиликатное стекло получилось не менее маркое, чем обычное. Так что обильный сбор отпечатков пальцев на задней панели обеспечен. Причем, больше всего от этого пострадает строгий, но скучный, черный окрас, который для Nova 3 также предусмотрен.Из наиболее заметных отличий в дизайне между этими смартфонами можно отметить сразу два: в тыловом фото-модуле расположение объективов камер поменялось с горизонтального на вертикальное, а ультразвуковой дактилоскопический сканер заменили быстрым емкостным, перенеся его на заднюю панель, где пользоваться им действительно удобнее.За счет "нестандартной" пропорции сторон (19,5:9) дисплея, корпус у новинки получился заметно высоким. Несмотря на внушительную диагональ экрана в 6,3 дюйма, аппарат выглядит скорее поджарым, ничем, в этом смысле, не напоминая стандартные (16:9) "лопаты". Интересно, что 6,3-дюймовый Samsung Galaxy Note 8 (наш обзор здесь) оказывается и толще (8,6 мм против 7,3 мм), и шире (74,8 мм против 73,7 мм), и даже тяжелее (195 г против 166 г). Корпус Nova 3 не сертифицирован по IPxx на защиту от влаги и пыли. Мелкие пакости (в виде сколов и царапин) может предотвратить прозрачный силиконовый клип-кейс, который водит в комплект со смартфоном.Лицевая панель Nova 3 покрыта защитным стеклом с никого уже не удивляющим эффектом 2.5D. На небольшой темной "челке", которую легко скрыть, вокруг аккуратной овальной решетки "разговорного" динамика собрали объективы основной и вспомогательной фронтальных камер, светодиодный индикатор, инфракрасный сенсор, а также датчики приближения и освещенности. Управлять бытовой техникой с помощью Nova 3 не получится – имеющийся ИК-сенсор предназначен для распознавания лица при недостатке освещения.В нижней части экрана находится либо обычная панель управления с тремя-четырьмя пиктограммами, либо одна виртуальная клавиша. К ним легко добавить еще и "подвижную" кнопку навигации (подробности см. ниже).На правом ребре разместили сравнительно тонкие качельку регулировки громкости и кнопку включения/блокировки, причем последнюю визуально отличает меньший размер, а тактильно -- резная насечка.На левом ребре нашлось место для закрытого комбинированного слота с лотком на два места, одно из которых предназначено только для модуля идентификации абонента формата nanoSIM, а другое можно занять, либо второй nanoSIM, либо картой памяти microSD.Вместе с разъемом USB Type-C (с поддержкой интерфейса USB 2.0) на нижнем торце оказались декоративная решетка "мультимедийного" динамика, отверстие "разговорного" микрофона и 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры.На верхнем торце в одиночестве оставили дополнительный микрофон (для шумоподавления).Левый верхний угол задней панели отвели под тыловой фото-модуль, состоящий из вертикально расположенных объективов дуэта камер и светодиодной вспышки. При этом, в эпиграфе к фото-модулю намекают на встроенный "интеллект" и большую светосилу – AI Camera и f/1.8 + f/1.8. Немного ниже и по центру находится слегка утопленная в корпус круглая емкостная площадка дактилоскопического сканера. Чуть выше, примыкая к верхнему торцу, находится скрытая область антенны NFC.Из надписей в нижней части задней панели, украшенной логотипом Huawei, можно узнать название фирмы-производителя, номер модели и страну производства.Учитывая стремление корпуса ввысь, в настройках Nova 3 предусмотрены средства, чтобы облегчить управление им одной рукой ("Мини-окно" и "Перемещение клавиатуры"). В то же время, благодаря небольшой ширине и толщине, смартфон лежит в ладони довольно комфортно.Обзор смартфона Huawei Nova 3: экранНапомним, что, например, для экранов смартфона Nova и Nova 2 выбрали IPS-матрицы, изготовленные по технологии LTPS (Low Temperature Poly Silicon) – низкотемпературного поликристаллического кремния. Эту добрую традицию продолжили и в Nova 3. Как известно, замена аморфного кремния обеспечивает более широкие углы обзора, лучшую цветовую палитру и т.д. Кстати, цветовой охват по паспорту здесь составляет 85% NTSC.Итак, Nova 3 оснастили 6,3-дюймовым экраном (с пропорцией сторон 19,5:9), на котором при "нестандартном" разрешении 2340х1080 точек обеспечивается плотность пикселей на дюйм в 409 ppi.Уровень подсветки предлагается регулировать либо вручную, либо воспользоваться опцией "Авто". Как показали результаты программы MultiTouch Tester, сенсорный емкостной дисплей распознает до десяти одновременных нажатий. В настройках "Экрана" на графическом круге с двумя пресетами ("Тепло" и "Холодно") выбирается нужная цветовая температура. При этом, цветовую гамму корректирует одна из двух опций -- "Яркие" или "Обычные".Снять усталость глаз призван режим "Защита зрения", активируемый также и по расписанию. Причем интенсивность синего фильтра ("цветовая температура") настраивается вручную. Разрешение экрана Full HD+ (2340x1080 точек) легко поменять на более низкое – HD+ (1560x720 точек), при этом, выбор опции "Умное разрешение" позволит экономить заряд батареи. На вкладке "Режим просмотра" изменяются размеры элементов интерфейса.В настройках предусмотрено переключение между двумя стилями экрана, в том числе, с отдельным меню приложений. На вкладке "Полноэкранный режим" указаны программы, которые для него не оптимизированы. Переключатель в разделе "Темная область вверху экрана" позволяет скрывать на темном фоне черную нишу ("челку"), где собраны объективы камер, динамик и датчики. Быстро удалять небольшие загрязнения и отпечатки пальцев на защитном стекле с эффектом 2.5D позволяет качественное олеофобное покрытие.Обзор смартфона Huawei Nova 3: камерыКак уже отмечалось, Nova 3 получил "полный привод" (2х2) камер в виде тылового и фронтального дуэтов. При этом, похоже, что тыловой фото-модуль просто позаимствовали у Honor 10. В нем 16-мегапиксельный цветной и 24-мегапиксельный монохромный сенсоры оснастили двумя объективами с одинаковой светосилой (f/1.8). Разница в количестве мегапикселей у сенсоров используется для 2-кратного, так называемого гибридного, зума, масштабирующего изображение без потери качества. Автофокус "3-в-1" использует фазовый, контрастный, а также метод измерения глубины резкости. Cдвоенные фото-модули в линейке Nova уже появлялись, например, в смартфоне Nova 2i, но там обошлись простыми парами основных и вспомогательных камер.В тыловой фото-модуль Nova 3 входит обычная светодиодная вспышка. Максимальное разрешение, как монохромных, так и цветных, снимков составляет (24 МП, 4:3) – 5632х4224 точек. А вот если включить опцию ИИ, то разрешение сразу упадет до 16 МП (4608х3456 точек).Надпись "AI Camera" на задней панели смартфона указывает на то, что тыловой фото-модуль распознает до 22 типов сцен и объектов, автоматически выбирая для них режимы съемки.Во фронтальном дуэте, как и в Honor 10, солирует 24-мегапиксельная камера (светосила f/2.0, фиксированный фокус), но теперь у нее появилась еще и вспомогательная 2-мегапиксельная, которая ей аккомпанирует. Для автопортрета (4:3) максимальное разрешение достигает 5632х4224 точки. Здесь возможности ИИ ограничиваются уже восемью различными сценариями съемки. Но за красивыми селфи с размытым задним фоном дело не станет. Кроме того, в портретном режиме предлагается имитировать виртуальное освещение от вспышек (классической, рассеянной, яркой и т.п.).Фронтальный фото-модуль, помимо Full HD-качества умеет фиксировать видео в нестандартном формате Full HD+ (2240х1080 точки). Для тылового дуэта камер, помимо этого, доступна также запись в еще более высоком качестве -- 4K UHD (3840х2160 точек)@30 fps. Причем частоту кадров для Full HD (1920х1080 точек) у него можно увеличить до 60 fps. Выбор стандартного кодека H.264/AVC обеспечит совместимость, а для уменьшения размера файла можно воспользоваться более продвинутым H.265/HEVC.В число дополнительных входит режим "Замедление" с опцией "Супер", который позволяет затормозить съемку в 16 раз (480 fps).Интерфейс приложения "Камера" во многом повторяет решения, известные по другим смартфонам Huawei. Так, пиктограммы в верхней части экрана позволяют быстро определиться со вспышкой, перейти к "визуальному шопингу", а также включить опцию "Живые фото" или "умный" режим ИИ. Для черно-белых снимков ("Монохром") легко менять размер виртуальной диафрагмы, а при съемке портретов активировать опцию размытия фона и настроить эффект украшения. В режиме PRO ("Профи") самостоятельно определяется способ замера экспозиции, значение светочувствительности ISO, выдержка, ступень экспокоррекции, метод фокусировки и баланс белого. Снимки для пост-обработки здесь допускается сохранять и в RAW (DNG) формате. Кстати, во время вечерней съемки, воспользовавшись режимом "Ночь", есть возможность самому регулировать выдержку и ISO. Режим "Фильтр" позволяет наложить на изображение один из семи доступных эффектов (типа "Валенсия", "Нежный", "Столкновение" и т.п.), а также настроить его интенсивность (от 1 до 32). Примеры снимков с дуэта тыловых камер можно посмотреть здесь.Приложение Amazon Assistant помогает организовать "визуальной шопинг", когда фото продуктов, чтение штрих- или QR-кодов, позволяют искать похожие товары, определять их доступность на торговой площадке, а также сравнивать цены.В режиме "Дополненной реальности" предлагается, в частности, создавать анимированные эмоджи, когда мимику владельца смартфона повторяют "дикие, но симпатичные", существа.Запрограммированные кривляния этих "гомункулусов" можно сохранить не только в 10-секундных видеороликах MP4, но и в GIF-файлах, которыми легко оживить переписку в социальных сетях.Обзор смартфона Huawei Nova 3: звукДовольно громкий "мультимедийный" динамик трудится в одиночестве, поскольку на стерео-дуэт с "разговорным" рассчитывать не может. Судя по опубликованным результатам разборки, в Nova 3 установлен специализированный DSP (Hi6403), который на аппаратном уровне поддерживает PCM (32 бита/192 КГц) и DSD-форматы.Приукрасить "музыкальные" способности Nova 3 призваны улучшить фирменные алгоритмы Huawei Histen, причем для облегчения автоматической настройки предлагается отметить тип или модель подключаемых наушников. Выбор естественного или обычного режима воспроизведения заставляет отказаться от включения имитации глубокого объемного 3D-звучания. Вместо этого предлагается воспользоваться 10-полосным эквалайзером с усилением басов, пятью пресетами и индивидуальной настройкой.Для беспроводной передачи звука повышенного качества у интерфейса Bluetooth предусмотрены кодеки aptX и aptX HD. В комплект со смартфоном входит обычная проводная аудио-гарнитура. Предустановленное приложение "Музыка" воспроизводит, в том числе, и файлы с расширением FLAC, сохраняющие аудиоданные без потерь.Программа "Диктофон" пишет беседы и монологи в файлы формата M4A (AAC, 48 кГц), позволяя также оставлять на этих записях быстрые метки и фото-теги.Обзор смартфона Huawei Nova 3: начинка, производительностьВ качестве мобильной платформы для Nova 3 выбрали фирменную систему на кристалле HiSilicon Kirin 970, самую мощную на момент анонса, что сближает этот смартфон с флагманскими аппаратами Huawei. Процессор, включающий два квартета ядер (четыре ARM Cortex-A73, 2,4 ГГц, и четыре Cortex-A53, 1,8 ГГц), работает в тандеме с 12-ядерным ускорителем графики ARM Mali-G72 MP12. Напомним, что ключевой особенностью Kirin 970 является модуль нейронных вычислений (Neural Processing Unit, NPU). Объем оперативной памяти Nova 3 составляет 4 ГБ.Тестирование Huawei Nova 3. Результаты в бенчмарке TuxeraТестирование Huawei Nova 3. Результаты в бенчмарке 3DMarkК сожалению, на нашем экземпляре смартфона не удалось запустить такие ключевые приложения, как AnTuTu и GeekBench (дело, скорее всего, в предварительном варианте прошивки). Впрочем, количество "виртуальных попугаев" вряд ли будет сильно отличаться от полученных, например, для Honor 10 (с таким же чипсетом), то есть, около 200 тысяч. Хотя на тестах Tuxera быстродействие оперативной памяти у Nova 3 оказалось несколько ниже, но на игровом бенчмарке 3DMark этот аппарат выступил довольно неплохо. Так что "тяжелые игрушки" будут ему вполне по силам. Кстати, фирменная технология GPU Turbo обещает увеличение производительности графического ускорителя на 60% и снижение энергопотребления на 30%.Для расширения встроенного хранилища объемом 128 ГБ предусмотрен комбинированный слот, рассчитанный на вторую nanoSIM или карту памяти microSD/HC/XC до 256 ГБ. В этом смысле, Nova 3 оказывается предпочтительнее Honor 10, который лишен такой возможности. Благодаря поддержке технологии USB-OTG к Nova 3 также легко подключить еще и "флешку".С одним радиоканалом два модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF) работают попеременно, в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). В наборе полос частот 4G присутствуют "российские" -- FDD-LTE Band 3 (1 800 МГц), Band 7 (2 600 МГц) и Band 20 (800 МГц). Стандарт связи LTE Cat.13 (DL) позволяет в сотовых сетях четвертого поколения достигать скоростей до 400 Мбит/с. Набор беспроводных коммуникаций включает также 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.2 и NFC.Интерфейс NFC позволяет обмениваться данными с другими устройствами, а также использовать платежный сервис Android Pay. Кроме того, после установки соответствующего приложения, можно всегда быть в курсе баланса транспортной карты "Тройка".Спутниковые системы GPS, BDS и ГЛОНАСС служат для определения местоположения и навигации. Поддерживается также режим A-GPS (координация по сотовым и Wi-Fi сетям).Обзор смартфона Huawei Nova 3: автономностьЕмкость несъемного аккумулятора в Nova 3, по сравнению с предшественником -- Nova 2, заметно выросла -- 3 750 мА*ч против 2 950 мА*ч. Для быстрой зарядки в комплекте идет 18-ваттный адаптер Huawei Quick Charge (не путать с более мощным 22,5-ваттным SuperCharge, которым снабдили Honor 10). Чтобы наполнить батарею примерно наполовину хватит и получаса, а вот чтобы залить пустую емкость "под горлышко" потребуется где-то часа полтора.Набор тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) в качестве Full HD (1920х1080) и Full HD+ (2160х1080) на полной яркости крутился непрерывно в течение примерно 9,5 часов.Настройки раздела "Батарея" позволяют не только воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления, но и определиться с подходящим режимом энергосбережения, а также запуском приложений в фоновом режиме.Обзор смартфона Huawei Nova 3: особенности программного обеспеченияСмартфон Nova 3 работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой заменяет фирменная оболочка EMUI 8.2. Напомним, что в этом лончере допускается простое переключение между обычным стилем рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и стилем с отдельным меню (экраном) приложений. Свайп от верхнего края экрана открывает шторку уведомлений и быстрых настроек. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа к часто используемым функциям.В настройках домашнего экрана предлагается изменить сетку пиктограмм (масштаб), разрешить метки на значках приложений, включить автоматическое заполнение пустых мест, рекомендацию приложений и т.д. Кроме того, здесь можно определиться с эффектом перехода между экранами, выбрать нужный виджет и подходящие обои.Очередность значков на панели навигации ("Назад", "Домой" и "Недавние приложения") легко изменить, а также дополнить их четвертым -- для вызова шторки уведомлений. Для управления можно использовать либо обычную панель с тремя-четырьмя пиктограммами, либо одну виртуальную клавишу, к которым легко добавить еще и перемещаемую по экрану кнопку навигации.Активация нескольких движений в настройках позволяет, например, отключать звук, снижать громкость звонка, отвечать на вызов. Жестами костяшек пальцев предлагается делать "умные" скриншоты, делить экран между двумя приложениями, быстро запускать нужную программу, начертив соответствующую букву.Начать и остановить запись скринкаста предлагается жестом костяшками пальцев, тапом по соответствующему значку на шторке уведомлений или одновременным нажатием кнопки питания и качельки регулировки громкости (на увеличение).Для быстрой разблокировки смартфона можно зарегистрировать свое лицо и/или до пяти отпечатков пальцев. Размещение сканера на задней панели выглядит более удобным, чем под экраном (как, например, у Honor 10). Кроме того, емкостной способ разблокировки оказывается куда более быстрым, чем ультразвуковой. Сенсорная площадка сканера, без регистрации отпечатка пальца, пригодится, чтобы отвечать на голосовые вызовы, выключать будильник, открывать панель уведомлений, листать изображения, а из приложения "Камера" активировать съемку фото или видео.Впервые в смартфонах Huawei распознавать лицо на Nova 3 можно при любом освещении, даже в полной темноте. Это стало возможным, благодаря использованию инфракрасного сенсора. Впрочем, сам процесс регистрации лица оказался более продолжительным и, как показалось, даже несколько капризным.Обзор смартфона Huawei Nova 3: покупка, выводыСмартфон Nova 3 можно рекомендовать всем тем, кто ищет аппарат в средней ценовой категории не только с имиджевой внешностью, но и достаточно мощной начинкой. Среди других достоинств этого девайса стоит отметить качественные дуэты камер с поддержкой ИИ, разблокировку по лицу при любом освещении, хороший беспроводной звук, интерфейс NFC, а также неплохую автономность и быструю зарядку.Отмеченные у Nova 3 недостатки не столь существенны -- маркая задняя панель, корпус без сертификации уровня защиты от воды и пыли, а, кроме того, альтернативная установка второй nanoSIM и карты microSD.В ценовом диапазоне 25-30 тысяч рублей Nova 3, скорее всего, будет соперничать с другим брендом компании Huawei – Honor, в частности, с Honor 10. Дело в том, что такие смартфоны, как, например, Xiaomi Mi 8 (наш обзор здесь) или Asus ZenFone 5Z (наш обзор здесь) выполнены на базе более мощного процессора (Qualcomm Snapdragon 845) и в официальной продаже стоят заметно дороже. Напомним, что Nova 3 в конфигурации 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти на момент тестирования оценили в 29 990 рублей. При этом, в фирменном интернет-магазине Huawei при покупке этого смартфона полагались еще два подарка (беспроводной монопод-штатив, а также фитнес-трекер или внешний аккумулятор).Итоги обзора смартфона Huawei Nova 3Плюсы:Красивый дизайн корпусаМощный флагманский процессорКачественные дуэты камер с поддержкой ИИРазблокировка по лицу даже в темноте, благодаря ИК-датчикуХороший беспроводной звукНеплохая автономность и быстрая зарядкаИнтерфейс NFCМинусы:Маркая задняя панельКорпус без сертификации уровня защиты от воды и пылиАльтернативная установка второй nanoSIM и карты microSD