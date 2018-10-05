В период с 08.30 час. до 15.30 час. будет ограничено движение транспорта по маршруту: Новолужнецкий проезд, Лужнецкая набережная, Фрунзенская набережная...

В связи с проведением 06 октября 2018 года спортивного праздника ГУ МВД России по г. Москве посвященного 300-летию российской полиции на территории Южного спортивного ядра спорткомплекса «Лужники», в период с 08.30 час. до 15.30 час. будет ограничено движение транспорта по маршруту: Новолужнецкий проезд, Лужнецкая набережная, Фрунзенская набережная.В период с 12:30 час. до 14.30 час. по маршруту: ул. Лужники, Лужнецкая набережная, Фрунзенская набережная, ул. Хамовнический вал от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной движение будет полностью перекрыто.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81