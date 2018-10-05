Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи с проведением 7 октября 2018 года полумарафона «Моя столица» 6 и 7 октября 2018 года в период подготовки и проведения мероприятия с 12.00 час. 6 октября до 20.00 час. 7 октября 2018 года в парковочном кармане в районе пересечения Университетской площади с ул. Косыгина движение будет полностью перекрыто.7 октября 2018 года в период с 08.00 час. до 20.00 часов по маршруту: Университетская площадь, Университетский проспект, ул. Косыгина, ул. Мосфильмовская, Ленинский проспект движение также полностью перекрывается.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81